▲ 內地呼吸道感染高峰 綠碼重出江湖？當局回應

內地正值呼吸道感染高峰期，廣東、四川等地有民眾發現，已下線近一年的「綠碼」在個別城市重現。廣州市衛健委表示，此事不由其管轄。工作人員指，疫情已經過去，「沒有事」。

根據網友提供的圖片，四川天府健康通、廣東地區粵康碼都顯示「綠碼」，實時時間均為12月1日下午5時左右。

有廣州市民登陸粵省事，發現確實能查到粵康碼為「綠碼」。「很神奇，我記得健康碼已經下線了。」但現在需要查詢才能看到，「沒有疫情時查找容易」。

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內地傳媒稱，通過微信小程序搜索廣東政務小程序「粵省事」，首頁左上角即為粵康碼，但需驗證身份。記者以市民身份分別撥打廣州市衛健委和市長熱線，衛健委工作人員稱，此事不由其管轄。

市長熱線工作人員稱，自己查詢時，也能看到「綠碼」，並詢問是否對生活和出行產生影響。在得知並無後，工作人員說，「（疫情）已經過去了，沒有事。」

粵康碼在2023年2月16日已經下線，公告中稱：針對下線的服務，我們也將按照有關法律法規規定，銷毀服務相關所有數據，切實保障個人信息安全。

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責任編輯：連兆鋒