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習近平：持續打造市場化國際化營商環境 擴大制度型開放

國情動向 12:47 2023/12/02

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習近平：持續打造市場化國際化營商環境 擴大制度型開放

國家主席習近平表示，中國的前途命運和人類的前途命運緊密聯繫在一起，要堅持以高水平開放促進高質量發展，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。

新華社報道，習近平周六（2日）向2023年「讀懂中國」國際會議（廣州）致賀信。

習近平表示，當前，世界經濟復甦乏力，地緣衝突不斷加劇，人類又一次站在歷史的十字路口，我們更需要攜手應對各種全球性挑戰、促進全球共同發展、增進全人類福祉。

習近平指出，讀懂中國，關鍵要讀懂中國式現代化。今天，中國正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，推動構建人類命運共同體，中國的前途命運和人類的前途命運緊密聯繫在一起。我們堅持以高水平開放促進高質量發展，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。我們堅定不移致力於擴大同各國利益的匯合點，不斷以中國新發展為世界帶來新動力、新機遇。中國期待同各國攜手努力，實現和平發展、互利合作、共同繁榮的世界現代化。希望與會嘉賓為促進中國與世界交流合作、實現共同發展繁榮、推動構建人類命運共同體貢獻力量。

「讀懂中國」國際會議由中國國家創新與發展戰略研究會、中國人民外交學會、廣東省人民政府聯合主辦，2日在廣州開幕，主題為「百年變局下的中國新作為——擴大利益匯合點，構建命運共同體」。

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責任編輯：連兆鋒

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