▲ COP28 | 丁薛祥氣候大會發言 提三點建議

《聯合國氣候變化框架公約》締約方會議第二十八屆會議（COP28）正在阿聯酋迪拜舉行，中國國家主席習近平特別代表、中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥發言指出，中國一直重信守諾，大力推進綠色發展、能源革命、和應對氣候變化國際合作、為全球氣候治理作出重要貢獻。丁薛祥提出踐行多邊主義、加速綠色轉型、強化落實行動三點建議。

丁薛祥在聯合國氣候變化迪拜大會世界氣候行動峰會上的發言

2023年12月1日，阿聯酋迪拜

尊敬的阿聯酋總統穆罕默德殿下，各位同事，很高興作為中國國家主席習近平的特別代表，出席世界氣候行動峰會。

首先，我謹榮幸地轉達習近平主席對阿聯酋舉辦世界氣候行動峰會的良好祝願。習近平主席對阿聯酋作為COP28主席國積極引領綠色低碳轉型、大力推進全球氣候治理表示高度讚賞，並預祝大會取得圓滿成功！

八年前，習近平主席與各國領導人一道，以最大政治決心和智慧達成《巴黎協定》，開啟全球合作應對氣候變化新征程。

中國一直重信守諾，為全球氣候治理作出重要貢獻。我們大力推進綠色發展。2022年二氧化碳排放強度比2005年下降超過51%。新能源汽車產銷量穩居全球第一，保有量超過1800萬輛、佔世界一半以上。

我們深入推進能源革命。非化石能源裝機佔比提高至50.9%。全面停止新建境外燃煤電廠，供應了全球50%的風電和80%的光伏設備。

我們積極推進應對氣候變化國際合作。安排應對氣候變化南南合作專項資金超過12億元人民幣，支持廣大發展中國家提升應對氣候變化能力。

各位同事！氣候變化挑戰面前，人類命運與共，各方應增強共同應對的決心和能力。我提三點建議。

第一，踐行多邊主義，堅持《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》確定的目標和原則，加強團結合作，實現互利共贏。

第二，加速綠色轉型，積極提高可再生能源比例，推動傳統能源清潔低碳高效利用，加快形成綠色低碳生產方式和生活方式。

第三，強化落實行動，充分兌現已有承諾，特別是發達國家應切實加大對發展中國家的資金、技術、能力建設支持，以行動化願景為現實。

中國作為負責任發展中大國，願與各方一道，攜手共建清潔美麗世界。謝謝大家！

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責任編輯：連兆鋒