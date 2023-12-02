▲ 內地新版外國人永居證「五星卡」 首發日20餘國50人拿到

國家移民管理局發行新版外國人永久居留身份證，12月1日正式簽發啟用。新版外國人永居證因為加入了體現國家標識的五星元素，被稱為「五星卡」。

央視報道，首日共有50名取得在華永久居留資格的外國人領取到了首批「五星卡」。他們來自美國、德國、英國、法國、俄羅斯、瑞典、新加坡、韓國等20餘國，均為在經濟、教育、科技、文化、衛生等多個領域為中國經濟社會發展做出了突出貢獻人員，當中包括中國政府友誼獎獲得者，在華長期任職工作的外籍高層次管理和專業技術人員，在重點院校、科研機構長期從事教學科研的外籍教授學者等。

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國家移民管理局介紹，「五星卡」由國家移民管理局簽發，是經批准在中國境內永久居留外國人的法定身份證件。持證人可在需要證明個人身份的場合作為個人身份憑證單獨使用，無須再出示其外國護照。

「五星卡」優化了證件信息存儲方式，美化了版式布局，採用了更為先進的防偽技術，增強了個人信息保護和數據安全性。國家移民管理局會同有關部門大力推進各相關行業領域應用系統、設施設備的適配性升級改造，便於持證人在交通出行、生活消費、金融通信等公共服務、政務服務領域和互聯網平台使用。

當局表示，簽發啟用「五星卡」是國家移民管理局服務保障國家高水平開放，提升在華外國人管理服務信息化水平的重要舉措，有利於更好地服務海外人才來華投資興業、創新發展和工作生活，為中國經濟社會高質量發展做出更多的貢獻。

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責任編輯：連兆鋒