▲ 歐洲五國與馬來西亞護照入境中國12月起免簽 首日人數增12%

12月1日起，中國對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞六國持普通護照人員，實施免簽證入境15日。國家移民管理局表示，政策實施首日，六國共有2029人次通過免簽入境中國，較前一日增長12.54%。

央視新聞報道，上述數字當中，馬來西亞籍人員免簽入境1113人次，為當日六國免簽入境人數最多國家；法國籍人員免簽入境227人次，是當日六國中較前一日入境中國人數增幅最大國家，增長52.31%。

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國家移民管理局相關負責人介紹，為確保免簽入境政策順利實施，進一步促進中外人員往來和合作交流，全國邊檢機關優化警力部署，加強現場引導，開足查驗通道，確保口岸高效、順暢通關。同時，國家移民管理局指導各地公安機關出入境管理部門依法依規為免簽入境人員提供停居留便利。

12月1日當天，央視記者在採訪，旅客認為中國實施的單方面免簽政策為他們的旅行帶來了便利。有法國旅客表示，中國打開國門能讓更多人去看看，兩周時間也可以感受一下中國，政策會鼓勵人們去中國旅行，是好事。

亦有德國旅客將前往哈爾濱的冰雪大世界，指出以前辦理簽證的手續有些繁雜，現在容易多了，希望我們可以更享受到中國的旅行。

德國聯邦議院議員塞維姆·達代倫稱，中國政府的舉措非常受歡迎，德國人在15天內可免簽證，希望德國人和中國人之間會有更多的交流。「可惜只有15天，我希望能再長一點。中國幅員遼闊，如果你想看看中國，需要15天以上的時間。」

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責任編輯：連兆鋒