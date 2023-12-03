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李雲澤：提高金融監管有效性 聚焦造成重大風險「關鍵人」

經濟脈搏 15:10 2023/12/03

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國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤表示，金監總局將緊緊圍繞強監管嚴監管，堅決做到「長牙帶刺」，持續提升監管的前瞻性、精準性、有效性和協同性。下一步將堅持目標導向、問題導向，堅決打好攻堅戰和持久戰，重點是加快推進中小金融機構改革化險。

李雲澤接受新華社專訪時表示，將堅持風險為本原則，抓准入、抓法人、抓治理，強化機構監管。堅持依法將各類金融活動全部納入監管，保護金融消費者合法權益，強化行為監管。堅持圍繞金融機構全周期、金融風險全過程、金融業務全鏈條，強化持續監管。

同時嚴格執法敢於亮劍。深入整治金融市場亂象，聚焦影響金融穩定的「關鍵事」、造成重大金融風險的「關鍵人」、破壞市場秩序的「關鍵行為」，把板子真正打準、打痛。會同有關部門嚴肅處理違法違規第三方中介機構。強化監審聯動、行刑銜接、紀法貫通，切實提高違法違規成本。

第三是著力加強監管保障。進一步健全金融法治，加快監管大數據平台建設，充分運用科技手段，快速有效識別、精準鎖定金融風險。

李雲澤指出，目前中國金融業運行總體平穩，整體風險抵御能力較強。截至今年三季度末，商業銀行不良貸款率1.61%，撥備覆蓋率207.89%，資本充足率14.77%，保險業綜合償付能力充足率194%。「我們完全有信心有條件有能力以改革增活力、以發展解難題、以增量盤存量，妥善應對各類金融風險挑戰。」

他表示，下一步會重點加快推進中小金融機構改革化險，包括把握好時度效，充分考慮機構和市場的承受能力，有計劃、分步驟開展工作，切實防範處置風險的風險；推動「一省一策」「一行一策」「一司一策」制定風險處置方案，避免「一刀切」；推動中小銀行機構優化結構、提質增效。

中央金融辦：讓監管「長牙帶刺」 防風險作永恆主題

中央金融工作會議：加強監管 化解風險

責任編輯：易燕丹

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