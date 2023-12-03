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雷蒙多︰中國是威脅非朋友 須阻止獲取先進半導體技術

國情動向 16:07 2023/12/03

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美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）形容，中國並非美國的朋友，而是歷來最大的威脅，呼籲必須阻止中國取得半導體及先進技術。

雷蒙多在加州出席年度國防論壇，同場的包括多間半導體企業代表。她發表演說時作上述表述，並稱華府限制向中國出口半導體可能會令美國企業收入受損，但強調國家安全比短期利潤更加重要，維持民主和法治對貿易亦更為有利，企業合作捍衞國家安全是值得做的事。

她又特別點名芯片製造商英偉達（Nvidia），指該企業近日針對中國市場研發性能略低於出口限制的芯片，以避過出口禁令，認為這是企業運作模式，但並不是富有成效的做法，只會令華府加強管制，適得其反。

雷蒙多表示，中國不斷試圖找出繞過美國出口管制的方法，意味著華府必須思考如何加強管制，並與盟友一起執行，呼籲美國國會議員、業界及盟友共同合作，阻止中國取得對國家安全至關重要的半導體及先進技術。

她說，現時美國商務部只有約2億美元預算，形容只是數架戰機的成本，需要有更多資源保障國家安全。

中方曾多次批評美國不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸凌行徑，敦促美方應盡快取消對華半導體出口管制，強調中方將採取一切必要措施，堅決維護自身正當權益。

美國擴大對華芯片管制清單 向更多國家索取出口許可

雷蒙多：華為芯片突破令人不安 需更多手段強化出口管制

責任編輯：易燕丹

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