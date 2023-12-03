習近平：上海要聚焦建設「五個中心」 發揮龍頭帶動作用

中共總書記習近平近日在上海考察，強調上海要聚焦建設國際經濟中心、金融中心、貿易中心、航運中心及科技創新中心，在推進中國式現代化中充分發揮龍頭帶動和示範引領作用。

據新華社，11月28日至12月2日，習近平在上海考察，他先後到訪上海期貨交易所、浦東新區張江科學城及閔行區新時代城市建設者管理者之家。

習近平指出，加快建設「五個中心」，是黨中央賦予上海的重要使命。上海要以此為主攻方向，要以科技創新為引領，加強關鍵核心技術攻關，促進傳統產業轉型升級，加快培育世界級高端產業集群，加快構建現代化產業體系，不斷提升國際經濟中心地位和全球經濟治理影響力。

要加強現代金融機構和金融基礎設施建設，實施高水平金融對外開放，更好服務實體經濟、科技創新和共建「一帶一路」。要深入實施自由貿易試驗區提升戰略，推動國際貿易中心提質升級。要加快補齊高端航運服務等方面的短板，提升航運資源全球配置能力。要推進高水平人才高地建設，營造良好創新生態。要加強同長三角區域聯動，更好發揮輻射帶動作用。

全面深化改革開放

習近平強調，上海作為中國改革開放的前沿陣地和深度連結全球的國際大都市，要在更高起點上全面深化改革開放，增強發展動力和競爭力。要堅持「兩個毫不動搖」，深化國資國企改革，落實保障民營企業公平參與市場競爭的政策措施，打造國際一流營商環境，激發各類經營主體活力，增強對國內外高端資源的吸引力。

習近平結束在上海的考察活動，今日（3日）在返京途中，到江蘇鹽城市參觀新四軍紀念館。強調新四軍的歷史充分說明，民心向背決定著歷史的選擇，要緊緊依靠人民，把強國建設、民族復興偉業不斷推向前進。

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責任編輯：袁瑋婧