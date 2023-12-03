  • 21°C
香港時間 : 20231204日 (週一) 02:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

習近平：上海要聚焦建設「五個中心」 發揮龍頭帶動作用

國情動向 21:08 2023/12/03

分享：

分享：

中共總書記習近平近日在上海考察，強調上海要聚焦建設國際經濟中心、金融中心、貿易中心、航運中心及科技創新中心，在推進中國式現代化中充分發揮龍頭帶動和示範引領作用。

據新華社，11月28日至12月2日，習近平在上海考察，他先後到訪上海期貨交易所、浦東新區張江科學城及閔行區新時代城市建設者管理者之家。

習近平指出，加快建設「五個中心」，是黨中央賦予上海的重要使命。上海要以此為主攻方向，要以科技創新為引領，加強關鍵核心技術攻關，促進傳統產業轉型升級，加快培育世界級高端產業集群，加快構建現代化產業體系，不斷提升國際經濟中心地位和全球經濟治理影響力。

要加強現代金融機構和金融基礎設施建設，實施高水平金融對外開放，更好服務實體經濟、科技創新和共建「一帶一路」。要深入實施自由貿易試驗區提升戰略，推動國際貿易中心提質升級。要加快補齊高端航運服務等方面的短板，提升航運資源全球配置能力。要推進高水平人才高地建設，營造良好創新生態。要加強同長三角區域聯動，更好發揮輻射帶動作用。

全面深化改革開放

習近平強調，上海作為中國改革開放的前沿陣地和深度連結全球的國際大都市，要在更高起點上全面深化改革開放，增強發展動力和競爭力。要堅持「兩個毫不動搖」，深化國資國企改革，落實保障民營企業公平參與市場競爭的政策措施，打造國際一流營商環境，激發各類經營主體活力，增強對國內外高端資源的吸引力。

習近平結束在上海的考察活動，今日（3日）在返京途中，到江蘇鹽城市參觀新四軍紀念館。強調新四軍的歷史充分說明，民心向背決定著歷史的選擇，要緊緊依靠人民，把強國建設、民族復興偉業不斷推向前進。

習近平：持續打造市場化國際化營商環境 擴大制度型開放

習近平到上海考察 官媒指透出三個訊號

習近平一連兩日在上海考察調研

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
經濟 一帶一路 習近平 上海 國際集團 金融 貿易 金融機構 中國

下一篇文章

雷蒙多︰中國是威脅非朋友 須阻止獲取先進半導體技術
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款