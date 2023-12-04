潘功勝《人民日報》撰文：牢牢堅持「房住不炒」定位

▲ 人行行長潘功勝撰文稱，戰略上牢牢堅持「房住不炒」定位。

內地樓市未見起色。人行行長潘功勝在《人民日報》撰文稱，要主動適應中國房地產市場重大轉型，戰略上牢牢堅持「房住不炒」定位。

文中指出，堅持金融服務實體經濟的根本宗旨，有力有效支持高質量發展和實體經濟穩定增長。

在房地產方面，主動適應中國房地產市場重大轉型，戰略上，牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位；策略上，弱化房地產市場風險水平，防范房地產市場風險外溢，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，維護房地產市場穩健運行。為保障性住房等「三大工程」建設提供中長期低成本資金支持，完善住房租賃金融政策體系，加快構建房地產發展新模式。

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在貨幣政策方面，更加注重跨周期和逆周期調節，保持貨幣信貸總量和社會融資規模合理增長。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，引導金融機構增強信貸增長的穩定性和可持續性，滿足實體經濟有效融資需求，促進經濟穩定增長。

在匯率方面，統籌內外均衡，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。人行將堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，增強匯率彈性，更好發揮人民幣匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能，讓市場供求在匯率形成中發揮決定性作用。根據宏觀經濟和金融市場形勢，穩定市場預期，堅決對市場順周期、單邊行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防范匯率超調風險。

責任編輯：尹航

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