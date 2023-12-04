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內地今明兩天或再現地磁暴 對人類生活有影響嗎？

社會熱點 12:33 2023/12/04

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近日北京、黑龍江等地罕見出現極光，關於地磁暴的話題也引起許多討論。根據相關預測，今明兩日還有可能出現小到中等地磁暴，但地磁暴的影響主要體現在航空、航天、衛星、導航等方面，對普通人的生活基本沒影響。

據國家空間天氣監測預警中心消息，受太陽日冕物質拋射（CME）爆發影響，地球12月1日至2日曾發生大地磁暴；預計12月4日至5日可能出現小到中等地磁暴，其餘時間地磁活動平靜到活躍。

據了解，這幾天發生的地磁暴，是今年繼2月27日、3月23、24日、4月23、24日、9月19日，第7次發生大地磁暴級別的地磁活動。

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深圳市天文台工作人員王棟介紹，地磁暴與太陽活動的強度密切相關。每11年，太陽都會開啟伴隨着劇烈的太陽活動、地磁暴以及大量的放射線的新太陽周期。今年開始逐漸進入太陽活動的高峰年，隨着太陽活動爆發的增多，地磁暴也會相應增多。明年到後年是第二十五個太陽活動周期最劇烈的年份，出現電磁暴情況可能會更多。

王棟指，地磁暴最直接的影響是對於航空、航天、衛星、導航等系統的正常運行。地磁暴會干擾無線電和雷達的電離層擾動，使導航所用的羅盤顯示異常。地磁暴能波及全球，持續達幾小時到幾天。

磁暴發生時，會引發短波通訊特性失常，情況嚴重時可能使短波通訊完全中斷﹔還會產生噪聲掩蓋通訊時的正常訊號，甚至使通訊中斷﹔也可能使高壓電線產生瞬間超高壓，造成電力中斷。「不過，中國主要處於中緯度地區，雖然地磁暴會對通訊和衛星定位產生一定的影響，但這種影響通常是短暫的，不會有太大困擾。」

何謂地磁暴？為何北京也看到極光？

北京看到北極光！內地發佈大地磁暴預警

責任編輯：易燕丹

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