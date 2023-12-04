在華日本車企陷苦戰 廣汽本田裁員900人

▲ 在中國，主推燃油車的本田（Honda）的銷量正在不斷減少

據日本經濟新聞報道，由於中國對新能源汽車的需求升高，主推燃油車的本田（Honda）的銷量正在不斷減少，本田要調整生産體制，決定在中國廣州的工廠削減約900名員工，即裁走約7%的員工。廣汽本田內部人士回應稱，「這次是生產的階段性調整，我們與勞務公司終止了人員派遣協議。」

此次裁員的是本田與中國廣州汽車集團的合資企業「廣汽本田」。廣汽本田1至10月的銷量比上年同期下滑18.5％，降至約49萬輛。目前正在實施生産調整，隨之決定裁撤在廣州市內的工廠從事汽車組裝工作的派遣員工。

廣汽本田已于11月下旬向裁員對象發出通知。該公司表示將遵照法律進行處理，針對終止合同的員工，按照合同條件給予補償金。該公司的員工總數約為1.3萬人，裁員人數相當於約7％。

對本田來説，中國是與美國一樣的主力市場，提出到2035年在中國銷售的新車全部改為純電動汽車的計劃。不過，目前本田的純電動汽車款式較少，主要銷售引擎車和插電式混合動力車（PHV），受到了中國大型純電動車企業比亞迪（BYD）等的壓制。

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報道指出，陷入苦戰的日系汽車廠商不止本田一家。豐田（Toyota）的在華合資企業「廣汽豐田」也於7月裁減了約1000名員工。截至12月1日，豐田的另一家合資企業「一汽豐田」也實施生産調整，部分生産線已停止運轉。

銷量大幅減少的三菱（MITSUBISHI）汽車於10月下旬發佈消息稱，退出在華汽車生産業務。

責任編輯：尹航

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