中國據報叫停對韓出口尿素通關程序 韓研應對方案

中國據報突然暫停向南韓出口車用尿素溶液的通關程序，南韓政府正在了解情況，並探討應對方案。

韓聯社引述南韓政府和業界消息報道，中國海關總署日前叫停在華企業，包括南韓駐華公司對南韓出口車用尿素溶液的通關程序。據悉，相關物品已完成出口審查，在裝貨階段被擱置。

南韓產業通商資源部發言人指，經多個渠道確認，事件是出於中國國內供應緊張所致，跟政治因素無關。

鑑於2021年底的「尿素荒」導致南韓物流幾乎癱瘓，韓方正與中方保持溝通，密切關注事件。

南韓境內車用尿素溶液庫存可供使用3個月。南韓產業通商資源部上周四（11月30日）曾與企劃財政部和外交部等部門開會，討論車用尿素溶液供應鏈不穩的應對方案，當局今日亦會再開會討論相關問題。

車用尿素又名環保汽車尿素，是一種應用於柴油車包括巴士、小巴及貨車等的廢氣處理物質，可將柴油引擎排放的氮氧化物污染物轉化成無害的氮和水。而而中國是全球最大尿素生產國和出口國，每年向全球供應約500萬噸尿素。

今年9月初，外電曾報道，為維護國內化肥市場價格穩定，中國已要求部分主要尿素出口商暫停新簽出口協議，此舉可能影響對印度等海外市場的尿素供應及價格。

責任編輯：易燕丹

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