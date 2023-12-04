【神州快訊】首屆「良渚論壇」杭州舉行 推動文明交流互鑒

▲ 首屆「良渚論壇」現場

12月3日，以「踐行全球文明倡議，推動文明交流互鑒」為主題的首屆「良渚論壇」在浙江省杭州市舉辦。國家主席習近平向本屆「良渚論壇」致賀信。

深化「一帶一路」國家文明對話

習近平指出，良渚遺址是中華五千年文明史的實證，是世界文明的瑰寶。在悠遠的歷史長河中，中華文明以獨樹一幟的創新創造、一脈相承的堅持堅守，樹立起一座座文明高峰。中華文明開放包容、兼收並蓄，不斷豐富發展、歷久彌新，不斷吸取世界不同文明的精華，極大豐富了世界文明百花園。

習近平強調，相互尊重、和衷共濟、和合共生是人類文明發展的正確道路。希望各方充分利用「良渚論壇」平台，深化同共建「一帶一路」國家的文明對話，踐行全球文明倡議、加強文明交流借鑒，弘揚平等、互鑒、對話、包容的文明觀，推動不同文明和諧共處、相互成就，促進各國人民出入相友、相知相親。

▲ 青年漢學家采風活動

中外嘉賓簽署「全球文明倡議」

首屆「良渚論壇」由文化和旅遊部、浙江省人民政府共同主辦，來自海內外的逾300名嘉賓出席論壇。絲綢之路國際劇院聯盟、國際博物館聯盟、國際藝術節聯盟、國際圖書館聯盟、國際美術館聯盟、絲綢之路旅遊城市聯盟代表在論壇上進行深入交流。同時，中宣部副部長、文化和旅遊部黨組書記孫業禮和阿拉伯國家聯盟秘書長代表、助理秘書長胡薩姆·紮齊共同簽署《中華人民共和國文化和旅遊部與阿拉伯國家聯盟秘書處關於踐行全球文明倡議的聯合聲明》。

本屆論壇期間還舉辦「新時代青年漢學家眼中的中外文明交流互鑒」「中外藝術家眼中的文明交流互鑒」等分論壇和「藝匯絲路」訪華采風作品展等活動，深化同共建「一帶一路」國家的文明對話。

據悉，活躍在距今5,300年到4,300年之間的良渚文化，被認為是東亞地區最早邁入早期國家形態的區域文明。2019年7月6日，良渚古城遺址被成功列入《世界遺產名錄》。

（特約）