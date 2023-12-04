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五月天演唱會陷假唱疑雲 上海文旅局要求配合調查

社會熱點 15:01 2023/12/04

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台灣樂團「五月天」上海演唱會遭指控有多首歌曲假唱，上海市文化和旅遊局執法總隊指高度重視事件，已要求主辦方配合調查，待有關情況依法核實後，將及時回應網民關切。五月天經紀公司「相信音樂」工作人員回覆稱「沒有假唱」，工作人員又指公眾號上將會公佈官方回應。

綜合媒體報道，影片分享平台Bilibili（簡稱B站）博主「麥田農夫」，對五月天上海演唱會12首歌的真假唱進行鑒定。他透過提取人聲進行分析，判定12首歌曲中，《乾杯》《戀愛ING》《知足》《愛人錯過》《傷心的人別聽慢歌》為假唱，《為你寫下這首歌》只有後面是真唱。

有關消息引發熱議，頻上微博熱搜，有網民直斥演唱會假唱太離譜，支持有關當局徹查事件；也有粉絲力撐五月天，指真切感受過樂團的真誠，認為沒有假唱行為。

目前，五月天上海演唱會的原始影片、音頻已提交上海市文旅局執法總隊，當局將對提供的音視頻內容進行科學的測評分析，並公布調查結果。

執法總隊又指，今年11月，上海蘊華文化發展有限公司在上海體育場舉辦8場五月天「好好好想見到你」演唱會。根據大型營業性演出管理機制，演出期間，每場均有市、區兩級文化執法工作人員現場監管。

相信音樂直播邀全民見證

據了解，五月天這次上海演唱會的門票價格為355到1,855元（人民幣，下同），8場演唱會入場人數超過36萬。根據內地《營業性演出管理條例》，對於以假唱欺騙觀眾的行為，觀眾有權在退場後依照有關消費者權益保護的法律規定，要求演出舉辦單位賠償損失；演出舉辦單位可以依法向負有責任的文藝表演團體、演員追償；由相關文化主管部門處5萬元以上10萬元以下的罰款。

另據內媒五月天經紀公司「相信音樂」的工作人員稱，「沒有假唱」，「稍後會在官方公眾號上回應」。

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責任編輯：易燕丹

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