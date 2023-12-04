中歐峰會周四舉行 習近平將晤馮德萊恩及米歇爾

中歐峰會將於周四（7日）在北京舉行，這是2019年以來首次面對面的中歐峰會。

外交部發言人華春瑩今日（4日）宣佈：經中歐雙方商定，第二十四次中國—歐盟領導人會晤將於12月7日在北京舉行。國家主席習近平將會見歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。國務院總理李強將同米歇爾和馮德萊恩共同主持會晤。

外交部發言人汪文斌表示，中國-歐盟領導人會晤是雙方領導人年度會晤機制，對中歐關係發展發揮着重要的戰略引領作用，本次會晤恰逢中歐建立全面戰略夥伴關係20周年和中歐領導人會晤機制建立25周年，中國各界和國際社會廣泛關注。

他指出，當前百年變局加速演進，國際局勢加劇動盪，世界經濟動能不足，全球挑戰層出不窮，中歐關係也面臨新的機遇和挑戰，中歐是夥伴不是對手，雙方共同利益遠大於分歧。

他表示，中方期待此次領導人會晤發揮承前啟後，繼往開來的重要作用，通過戰略溝通增進理解互信，通過開拓創新加強互利合作，通過對話協商探討解決問題的思路，合作應對全球性挑戰。

歐盟早前指，本次會議是與中國舉行最高層接觸、尋求建立具建設及穩定中歐關係的機會。峰會將聚焦中歐關係現狀及俄烏戰爭、中東局勢等國際議題。與會領袖會就確保更平衡、互惠的貿易關係，以及氣候變化、糧食安全等領域展開討論。

王文濤就反補貼調查和限制5G建設向歐盟提關切

中歐外交政策磋商 中方促尊重核心利益

責任編輯：袁瑋婧