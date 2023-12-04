中國樓市 | 北京經紀談現狀：二手樓不降價就難成交

▲ 有地產經紀說，當下北京二手房掛牌價下調，只有降價才會有人看房。

一線城市全面實施「認房不認貸」後，北京市二手房市場迎來一波回暖。有地產經紀說，當下北京二手房掛牌價下調，不是解決成交的問題，而是只有降價才會有人看房。只要不降價就很難成交，而且降價幅度較大。

分析指11月網簽增多是因為10月長假效應

據內媒《北京商報》，根據北京市住建委官網數據統計，11月北京二手房網簽12545套，按月上漲17.8%，按年上漲16.7%。和「銀十」低迷狀態相比，11月北京二手房成交量有所回升。

1.2萬套是北京二手房月度網簽的「榮枯線」，11月北京二手房月度網簽重回「榮枯線」上。內媒梳理發現，截至目前，低於1.2萬套在年內共出現5次，即年內將近一半月份的月度網簽都低於「榮枯線」。

一頭部中介昌平回龍觀片區負責人賈波說，9月北京「認房不認貸」等政策帶來一定需求的釋放，二手房網簽量才有明顯增長。但就市場而言，年內整體復甦動能不足，市場仍以低溫為主。

中原地產首席分析師張大偉也表示認同。他表示，11月市場網簽量繼續低迷，雖然相比10月網簽量有所回升，但主要原因是10月的長假效應，以及9月積壓需求的繼續網簽。整體來看，當下市場成交持續處於低位。「剔除國慶長假影響，11月與10月北京二手房的成交基本持平。」

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「量增價跌是當前北京二手房最真實的寫照，尤其是成交量萎縮帶來更多『降價』房源的出現。」朝陽望京板塊商圈經理羅威說，經歷9月短暫復甦之後，當前北京二手房市場主要呈現兩個特徵：成交量萎縮、掛牌價下調。

「當下北京二手房掛牌價下調，不是解決成交的問題，而是只有降價才會有人看房。」對於市場變動，賈波直言，門店代理的幾處「老破小」房源，存在掛牌半年時間無一組帶看的情況，近期這幾處房源較之前掛牌價打九折，才有了帶看的機會。「將來等雙方坐下來面談，價格大概率還要往下降一些。現在的北京二手房只要不降價就很難成交，而且降價幅度也比較大。」

根據麥田房產數據統計，11月北京二手房掛牌價（麥田覆蓋樓盤）和上月相比下降0.3%。在掛牌價下跌的同時，二手房議價空間和上月相比也有所擴大，11月北京二手房議價空間和上月相比擴大0.5個百分點，議價空間達到年內最大。

責任編輯：尹航

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