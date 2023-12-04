  • 22°C
香港時間 : 20231204日 (週一) 18:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國樓市 | 北京經紀談現狀：二手樓不降價就難成交

經濟脈搏 15:26 2023/12/04

分享：

分享：

有地產經紀說，當下北京二手房掛牌價下調，只有降價才會有人看房。

一線城市全面實施「認房不認貸」後，北京市二手房市場迎來一波回暖。有地產經紀說，當下北京二手房掛牌價下調，不是解決成交的問題，而是只有降價才會有人看房。只要不降價就很難成交，而且降價幅度較大。

分析指11月網簽增多是因為10月長假效應

據內媒《北京商報》，根據北京市住建委官網數據統計，11月北京二手房網簽12545套，按月上漲17.8%，按年上漲16.7%。和「銀十」低迷狀態相比，11月北京二手房成交量有所回升。

1.2萬套是北京二手房月度網簽的「榮枯線」，11月北京二手房月度網簽重回「榮枯線」上。內媒梳理發現，截至目前，低於1.2萬套在年內共出現5次，即年內將近一半月份的月度網簽都低於「榮枯線」。

一頭部中介昌平回龍觀片區負責人賈波說，9月北京「認房不認貸」等政策帶來一定需求的釋放，二手房網簽量才有明顯增長。但就市場而言，年內整體復甦動能不足，市場仍以低溫為主。

中原地產首席分析師張大偉也表示認同。他表示，11月市場網簽量繼續低迷，雖然相比10月網簽量有所回升，但主要原因是10月的長假效應，以及9月積壓需求的繼續網簽。整體來看，當下市場成交持續處於低位。「剔除國慶長假影響，11月與10月北京二手房的成交基本持平。」

潘功勝《人民日報》撰文：牢牢堅持「房住不炒」定位

百強房企前11月銷售年減一成半 年底前或延續頹勢

「量增價跌是當前北京二手房最真實的寫照，尤其是成交量萎縮帶來更多『降價』房源的出現。」朝陽望京板塊商圈經理羅威說，經歷9月短暫復甦之後，當前北京二手房市場主要呈現兩個特徵：成交量萎縮、掛牌價下調。

「當下北京二手房掛牌價下調，不是解決成交的問題，而是只有降價才會有人看房。」對於市場變動，賈波直言，門店代理的幾處「老破小」房源，存在掛牌半年時間無一組帶看的情況，近期這幾處房源較之前掛牌價打九折，才有了帶看的機會。「將來等雙方坐下來面談，價格大概率還要往下降一些。現在的北京二手房只要不降價就很難成交，而且降價幅度也比較大。」

根據麥田房產數據統計，11月北京二手房掛牌價（麥田覆蓋樓盤）和上月相比下降0.3%。在掛牌價下跌的同時，二手房議價空間和上月相比也有所擴大，11月北京二手房議價空間和上月相比擴大0.5個百分點，議價空間達到年內最大。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 內地物業 地產經紀 地產 成交 北京 中國

上一篇文章

易會滿：堅決消除監管真空 加強對大型企業債務風險監測

下一篇文章

在華日本車企陷苦戰 廣汽本田裁員900人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款