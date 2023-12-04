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易會滿：堅決消除監管真空 加強對大型企業債務風險監測

經濟脈搏 17:26 2023/12/04

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中國證監會主席易會滿表示，加強監管、防範風險是金融高質量發展的重要保障，中證監將堅決消除監管真空，協同有關部門加強對大型企業集團債務風險的監測監管。

易會滿接受新華社專訪時表示，資本市場重點領域風險持續收斂、總體可控。下一步，中證監將著力提升監管適應性、針對性，為資本市場改革發展創造更加有利的環境。

他指出，將全力維護資本市場穩定運行，加強對股市交易行為、資金流向的監測，建立健全風險綜合研判和預警機制。完善一二級市場逆周期調節機制，鼓勵和引導上市公司回購、股東增持，發揮好各類經營主體內在穩市作用。健全維護資本市場穩定的應急響應機制，加強分級會商和快速反應，守牢風險底線。

同時落實監管主責主業，強化對大股東資金佔用、過度杠杆、產業資本與金融資本缺乏隔離等潛在風險隱患的源頭治理；健全資本市場防假打假機制。堅決消除監管真空，依法將各類證券活動全部納入監管，嚴厲打擊「偽私募」，清理整頓金交所、「偽金交所」，協同有關部門加強對大型企業集團債務風險的監測監管。

在健全資本市場功能方面，易會滿表示，要推動股票發行註冊制走深走實。堅持以信息披露為核心的理念不動搖，加大對高水平科技自立自強、現代化產業體系建設等重點領域的支持力度。加大力度推進投資端改革，吸引更多中長期資金入市，動態優化IPO定價、再融資、減持等制度安排，促進投融資動態平衡。

同時健全多層次資本市場體系，支持上海、深圳證券交易所建設世界一流交易所，高質量建設北京證券交易所，推動新三板和區域性股權市場制度和業務創新，更好發揮私募股權創業投資基金積極作用，進一步完善層層遞進的市場結構。

李雲澤：提高金融監管有效性 聚焦造成重大風險「關鍵人」

中央金融辦：讓監管「長牙帶刺」 防風險作永恆主題

責任編輯：易燕丹

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