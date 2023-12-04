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消費降級還是時尚輪迴？ 內地興起「軍大衣熱」

社會熱點 21:27 2023/12/04

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近來因內地有國產羽絨服賣7000元（人民幣，下同）引發網民熱議，與此同時大學生之間興起「軍大衣」熱潮，不少人指一百塊出頭的軍大衣相比之下更具性價比。

據內媒報道，最近，大學生們穿着軍大衣的視頻走紅網絡。報道指出，這似乎是受經濟環境影響，在抗寒的剛需下，羽絨服漲價把市場推給了價格低廉的軍大衣。

「時尚軍大衣」11月底登上某網購平台熱搜TOP1，熱度超過730萬，本周增速達13%，相關商品數量超過3000件。有數據顯示，雙十一期間，軍大衣設計的棉服成交額按年增長181%。

在某網購平台，軍大衣的普遍在20元至1000元之間，其中銷量最高的店鋪，其頂配軍大衣價格為167元。而羽絨服的售價在80元至2萬多元，其中500元以下的多為短款羽絨服，千元左右的羽絨服非常普遍。

「不是羽絨服買不起，而是軍大衣更有性價比」「沒有軍大衣的冬天是不完整的」等相關話題也在近日被網民熱議。

有網民表示，一件羽絨服價格從幾百到幾千元，甚至達到7000元一件。相比之下，幾十元的棉襖、軍大衣保暖又便宜，堪稱「性價比之王」。

北京林業大學心理系副教授王廣新博士認為，軍大衣在大學生群體中走紅，有多方面的原因。除了軍大衣抗寒、保暖、實惠且耐髒的特點外，軍大衣滿足了當代年輕人的心理需求，即追求獨立，個性與歸屬感。此外，性價比極高的軍大衣給予了青年人更大的經濟自由度，可以減輕對家庭的經濟依賴。

雙十一｜貝恩：中國3/4消費者今年擬減少消費

雙十一｜內地六成消費者擬今年至少花3000元

責任編輯：袁瑋婧

 

 

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