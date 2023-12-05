核污水 | 日駐華大使垂秀夫將離任 稱完全不聽中方主張不一定恰當

日本駐華大使垂秀夫明日（6日）離任。他昨日（4日）在北京的日本大使館召開記者會，在提到核污水問題時表示，完全不傾聽中方主張不一定恰當，希望通過日中政府間和專家之間磋商，努力找到妥協點。

在記者會上，垂秀夫就因核污水問題而惡化的中日關係表示，「需要強化具有建設性的穩定關係」，「完全不傾聽中方主張的姿態並不一定恰當」，強調希望通過日中政府間和專家之間磋商，「努力找到妥協點」。

對於安斯泰來製藥公司日籍男員工目前被中國有關部門以間諜嫌疑拘留一事，垂秀夫表示「感到懊惱」。他證實上周二曾親自探視被扣押男子，覺得需要告知對方自己將離任回國，又對於擔任大使期間未能幫上忙致歉。

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垂秀夫指出，日本首相岸田文雄和中國國家主席習近平在11月的首腦會談中就推進日中戰略互惠關係達成共識，展示了大方向，更重要的是將其具體化。

下任大使金杉憲治預定本月中旬到任。他將是約7年來首位並無被外務省派遣赴華研修中文經歷的駐華大使。

責任編輯：尹航

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