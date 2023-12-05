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內地11月財新服務業PMI升至51.5 為9月以來最高

經濟脈搏 10:11 2023/12/05

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隨著穩增長政策持續顯效，內地11月服務業擴張速度加快，景氣度回升。11月財新服務業PMI升至51.5，綜合PMI升至51.6，均創近三個月來新高。新訂單指數小幅回升，但仍低於長期均值。

此前公布的11月財新製造業PMI上升1.2個百分點至50.7，重回擴張區間；兩大行業PMI同時反彈，帶動當月財新綜合PMI從10月的50升至51.6，均創近三個月來新高，反映企業生產經營活動改善。

國家統計局近日公布的數據11月製造業、服務業PMI分別回落0.1個、0.8個百分點至49.4、49.3，後者為年內首次落入收縮區間；綜合PMI下降0.3個百分點至50.4。

服務業供需擴張 但就業出現惡化

分項數據顯示，服務業供需擴張速度小幅加快，但整體仍偏弱。11月服務業經營指數、新訂單指數均小幅回升至近三個月來最高，不過仍低於長期均值。受訪企業反映，市況基本面改善，新訂單增加，但客戶數量不足，制約整體增長。同時，外需維持擴張，11月服務業新出口訂單指數在擴張區間小幅回落。

盡管服務業供需同步擴張，就業形勢出現惡化。11月服務業就業指數跌至臨界點以下，為2023年2月以來首次。調查顯示，當月部分企業為支持新業務增長而增加人手，但也有不少企業實施結構重組，導致用工收縮。人手不足，疊加新訂單增加，11月服務業積壓業務量仍在上升，但幅度低於上月。

用工、原材料等價格漲幅放緩，疊加需求不旺，11月服務業投入價格指數在擴張區間下行，連續兩個月創2022年7月來新低。隨著成本壓力減輕，服務業業銷售價格漲幅也放緩。

11月財新製造業PMI意外重返擴張 50.7創3個月高

內地11月官方製造業PMI錄49.4遜預期 為四個月低點

服務業市場信心略有增強，部分企業預期經濟環境改善和客戶數量增加，11月服務業經營預期指數從上月的2020年4月以來低點小幅上揚，但仍低於長期均值。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11月製造業和服務業景氣度同步擴張，當前宏觀經濟回升向好，居民消費穩步提升，工業生產扎實推進，市場預期亦有所改善。不過，受各種不利因素影響，內外部需求仍有不足，就業壓力仍然偏大，經濟回升基礎還需進一步鞏固。展望未來，政策層面仍需圍繞擴大消費、增加收入、促進就業、穩定預期做文章。考慮到三季度經濟增長略超預期以及四季度低基數效應，全年經濟增長目標完成在望，著眼長遠、夯實經濟長期增長基礎的政策措施應加強力度，持續培育市場主體長久信心。

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責任編輯：尹航

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