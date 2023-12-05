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王毅冀中歐領導人會晤成功 推動雙邊關係邁上新台階

國情動向 11:03 2023/12/05

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中共中央政治局委員、外交部長王毅周一（4日）在北京集體會見歐盟及各成員國駐華使節。

王毅表示，今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，是承前啟後的重要年份。雙方即將舉行中歐領導人會晤，就中歐關係中的戰略性、全球性議題深入交流，為中歐關係指方向、畫藍圖、提信心、增動力。雙方應共同努力，確保會晤圓滿成功，推動中歐關係邁上新台階、展現新前景。

王毅說，中方始終從戰略高度和長遠角度看待發展中歐關係，視歐洲為多極化進程中的重要一極，支持歐洲一體化，支持歐洲戰略自主。中方對歐政策保持著穩定性，不會因一時一事改變，因為這符合世界多極化趨勢和國際關係民主化的時代潮流。他強調，中歐選擇對話合作，陣營對抗就不會形成；中歐選擇和平穩定，新的冷戰就打不起來；中歐選擇開放共贏，全球發展繁榮就有了希望。

歐盟駐華代表團團長和歐盟各成員國駐華使節表示，歐方願同中方堅持相互尊重、保持接觸對話。中國是歐盟重要的合作夥伴，歐盟無意與中國脫鈎，希望建立互惠平衡的經貿關係。歐盟重視中國作為安理會常任理事國的作用和影響，願同中方共同應對氣候變化、生物多樣性、公共衛生等全球挑戰，就烏克蘭、中東局勢等熱點問題加強溝通協調。即將舉行的歐中領導人會晤是雙方重要的高層對話，相信將推動歐中關係取得建設性進展。

另外，雙方就烏克蘭危機、以巴衝突等共同關心的國際地區問題交換意見。

中歐峰會周四舉行 習近平將晤馮德萊恩及米歇爾

中歐外交政策磋商 中方促尊重核心利益 

責任編輯：易燕丹

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