【神州快訊】長三角粵港澳同頻共振 善本金融助大灣區高質量發展

▲ 會議現場

日前，由深圳市工商聯、浙商銀行聯合主辦的「善本金融 灣區先行」主題研討會暨「金融向善先行示範基地」揭牌儀式在深圳舉辦。同時，由專業金融從業人士組成的金融顧問代表團走進大灣區，實地交流學習金融發展先進經驗。

善本金融理念服務大灣區高質量發展

香港特別行政區前特首林鄭月娥致賀詞時表示，粵港澳大灣區是國家謀劃的重要發展戰略，本次研討會主題，必能圍繞「金融服務實體」為參與者提供更多有益啟發，希望浙商銀行未來能以善本金融理念服務更多企業，為粵港澳大灣區做出更大貢獻。

浙商銀行黨委書記、董事長陸建強表示，希望以此次活動為契機，把善本金融的理念帶到廣州、深圳乃至香港、澳門，同大灣區經濟金融發展優勢相結合，打造灣區金融向善先行的示範基地，為大灣區的高質量發展貢獻金融力量。

深圳市委統戰部副部長、深圳市工商聯黨組書記劉俊琳致辭時表示，深圳是民營經濟大市，做好民營企業金融服務，有助於進一步激發民營企業活力，為構建新發展格局、實現高質量發展提供強有力支撐。

浙江省政府原黨組成員、浙商總會顧問鄭宇民表示，深圳和浙江都是以民營企業為主體的發展類型，都身處改革開放的最前沿。「善本金融」不僅提供了金融服務中國式現代化的新範式，更重要的是明晰了新時代中國特色社會主義市場主體的本質屬性和價值取向。

多方合作設金融向善先行示範基地

會上，浙商銀行分別與深圳市工商聯、世界華商聯合促進會、廣東省浙江商會、深圳市浙江商會簽署戰略合作協議，舉行了「金融向善先行示範基地」和「金融顧問服務工作室」揭牌儀式。在圓桌交流研討環節，與會嘉賓認為，提供更加便捷、更有擔當、更有溫度的金融服務，能夠更好地推動產融結合，更好地滿足人民群眾對美好生活的嚮往，創造更大社會價值。

據悉，浙商銀行近年來在探索金融回歸本源和推動金融供給側改革方面進行了思考和實踐，涉及踐行金融顧問制度、構建「浙銀善標」體系等。

（特約）