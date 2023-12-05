▲ 美媒：五角大樓需新思維 來提升台海後勤能力

美國《國防新聞週刊》（Defense News）指出，要提升台海後勤能力，美國需要新思維。

文章指出，在印太地區，距離、水域、時間與規模這4大障礙結合在一起，削弱了美國對中國的嚇阻力道，尤其是空中威懾能力。五角大廈需要尋找解決整個問題的方案，而不僅是解決個別問題的辦法。

距離：美國大陸與印太地區基地的距離，是與歐洲基地的2倍。相較之下，中國距離戰區更近，簡化了後勤作業，使其能夠迅速集中戰鬥力。

水域：廣闊的太平洋不僅增加了美國戰機和海軍艦艇必須接近才能將武器置於目標射程內的距離，並且嚴重限制了基地選擇。例如，短程戰鬥機缺乏必要的燃料，難以完成在台灣海峽的任務並返回該地區的有限基地。空中加油將擴大其作戰範圍，但空中加油機對中國飛彈來說是有吸引力的目標。

時間：美軍部隊和裝備若來得太晚將毫無意義。美國戰機能在數小時內從西岸飛越太平洋，但沿途需要加油機支援，使準備時間增加了24至48小時。

規模：向戰區部署大量美軍和武器需要數月時間。在美國及其盟友2003年派兵入侵伊拉克前，即便已在中東持續強化軍事存在且無敵軍干擾，美國仍需花費6個月時間來集結支持初期作戰行動所需的人員和物資。更重要的是，美國當時掌握了主動權，自行選擇時間和地點展開軍事行動，然而在印太地區，中國很可能擁有這項優勢。

文章指出，後勤問題很難輕易解決，解決其中一項往往會使情況變得更複雜。五角大樓不該嘗試個別處理後勤問題的各個部分，而應擬定一種全面性計劃以同時應對這些殘酷障礙。

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責任編輯：尹航

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