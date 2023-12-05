喜茶涉違宗教條例被約談 聯名新品「佛喜茶拿鐵」已下架

內地連鎖茶飲品牌喜茶新推出「佛喜茶拿鐵」，涉嫌違反宗教事務條例被約談，有關產品現已下架。

喜茶上月底推出與景德鎮中國陶瓷博物館聯名的茶飲和周邊產品。據了解，名為「佛喜茶拿鐵」的新飲品是喜茶首款茶拿鐵，配套推出的三款特別設計杯子和冰箱貼，分別以無語菩薩、歡喜羅漢和伏虎羅漢為主題。

該系列產品吸引大量消費者搶購打卡，「我佛持杯」更一度成為熱搜詞。但由於茶飲外包裝涉及宗教元素，不少網民批評不尊重，指「不信仰就算了，好歹有點敬畏之心吧」。

《澎湃新聞》報道，內地《宗教事務條例》《關於進一步治理佛教道教商業化問題的若干意見》《互聯網宗教信息服務管理辦法》等明確規定，禁止以宗教名義進行商業宣傳。

深圳市民族宗教事務局工作人員表示，當局上周五（1日）約談喜茶公司，該公司於兩日後做了下架處理，同時就相關情況作出檢查。

工作人員指，經過民宗部門和市場監管等部門會商研究，喜茶打的是個「擦邊球」，「現在只能約談他們，約談也是法律手段之一，而且他們公司也很配合，認錯態度很好，周五晚上就給我們發了整改報告，12月3日已經全部下架了」。

目前「喜茶GO」小程序上已經沒有「佛喜茶拿鐵」這款產品，喜茶官方微博上的宣傳博文亦已經刪除。

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責任編輯：易燕丹