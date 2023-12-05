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「以價換量」下一線城市二手成交回升 業內料行情延至下季度

經濟脈搏 13:52 2023/12/05

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一線城市11月二手樓成交回升

一線城市11月二手樓成交回升。內媒指出，短暫回溫背後固然有政策疊加影響，但更重要的因素是，當下市場成交很大程度有賴於「以價換量」。業內認為，降價等因素帶動的需求具有短期性，但明年一季度季節性回升是確定的。

一線城市11月二手樓成交回升

11月份，北京二手住宅網簽量12545套，按月增長17.8%；深圳二手住宅成交3133套，按月增長12.9%；廣州二手住宅整體網簽成交套數10182套，按月增長8.77%；上海二手房合計成交16173套，按月增長約7.12%。

據內媒「第一財經」報道，單看成交數據並不能得出一線城市二手房的真相。實際上，降價成交才是當前市場的主流。以廣州為例，11月當地二手住宅網簽均價為29221元/平方米，按月降2.2%。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，廣州業主「以價換量」的主要原因在於：幾個外圍區域退出限購後，業主趁機掛牌，其中多為前期投資客，希望盡快出貨，降價售房意願強烈；認房不認貸、退出限購等政策出台後，對市場刺激效果並不顯著，導致業主開啟降價掛牌。「二手房降價其實在下半年表現都很突出，比如7～10月份，廣州二手房價按月分別為-1%、-0.6%、-0.7%、-0.8%。預計11月份按月跌幅依舊比較高。」

中國樓市 | 北京經紀談現狀：二手樓不降價就難成交

就後續一線市場的走勢，李宇嘉認為，價格端預期將持續走弱，當前留存在市場上的，基本為剛需和改善，存量房足夠大，價格梯度合理，為剛需和改善循環創造出條件，但房地產基本面並未好轉的情況下，需求釋放很容易出現短期回升後再次下滑的情況。

李宇嘉認為，降價、入學帶動的需求也具有短期性，一方面超低價房源在減少，低價盤源消化完畢，後續價格下跌有限，加上購買力消耗，供需兩端可能會在低位盤整。進一步的行情，寄希望於明年一季度，屆時還要視政策、房價、新房供應等綜合判斷，但季節性回升是確定的。

責任編輯：尹航

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