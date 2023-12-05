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台灣大選 | 柯盈配支持度跌穿15% 柯文哲批有政治目的刻意炒作

國情動向 15:06 2023/12/05

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台灣明年一月大選，最新民調顯示，民進黨及國民黨參選人支持度站穩三成以上，民眾黨則跌穿15%。對此，民眾黨參選人柯文哲回應，這是被刻意操作的，台灣不應出現這麼多有政治目的的民調。

美麗島電子報今日公布最新民調，顯示民進黨「賴蕭配（賴清德和蕭美琴」以38%支持度領先，國民黨「侯康配（侯友宜和趙少康）」31.7%居次，民眾黨「柯盈配（柯文哲和吳欣盈）」支持度則持續下探，僅獲14.9%。

柯文哲回應指，民調採樣方式是全市話或是部分採納手機的結果會完全不一樣，目前全市話佔台灣總人口不足六成，即採樣不完整，至少四成以上的人找不到，且找到的受訪者年紀都較大，純市話採樣會有偏差。

柯文哲說，他的支持者分布，年輕人高、長者低，所以民調並非造假，而是可以操作，且可以按照需求調整，「台灣不該出現這麼多政治目的的民調，都是操作出來的結果。」

另外，民眾對於藍綠白三個政黨的反感度都超過四成，柯文哲表示，這代表台灣真的要出現三黨政治，真的有負面選舉。雖然民眾黨反感度稍高，因為同時被藍綠討厭，但這代表台灣真正第一次出現三強鼎立、三組政治勢力的一個政局。

台灣大選 | 最新民調：侯康配支持度提升 僅差賴蕭配0.1%

台灣大選｜國台辦：和平戰爭兩條路 冀台灣同胞正確選擇

責任編輯：易燕丹

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