穆迪下調中國評級展望至負面 財政部：經濟回升向好態勢不變

知名信用評級機構穆迪表示，將中國政府信用評級展望從穩定調整為「負面」，中國財政部表示失望，並稱預計四季度中國經濟將保持回升向好態勢。

財政部表示，三季度以來，積極變化進一步增多，內生動力不斷增強，經濟增長新動能持續發揮積極作用，預計四季度中國經濟將保持回升向好態勢，中國仍是世界經濟穩定增長的重要引擎。

財政部又指，經過各地各部門共同努力，地方隱性債務規模逐步下降，風險得到緩釋。房地產方面，財政部指，近年來，受房地產市場影響，房地產相關稅收有所下降，但其佔地方一般公共預算收入的比重沒有大幅回落。總的看，房地產市場下行給地方一般公共預算和政府性基金預算帶來的影響是可控的、結構性的。

穆迪表示，中國評級展望的調整，反映與中期經濟增長持續放緩、以及房地產行業持續縮減規模有關的風險。

穆迪表示，「負面」展望反映出愈來愈多的證據表明，政府和更廣泛的公共部門將向財政緊張的地區和地方政府（RLG）以及國有企業（SOE）提供財政支持，這對中國的財政、經濟和社會發展構成廣泛的下行風險。

預計中國房地產業自整個經濟中所佔比例仍小於2021年開始的房地產調整前的水平。預計中國2024年和2025年國內生產總值（GDP）年增長率為4%，2026年至2030年的平均增長率為3.8%。

穆迪同時確認中國「A1」長期本外幣發行人和高級無抵押評級以及「(P)A1」外幣高級無抵押評級評分。

穆迪確認中國A1信貸評級 維持穩定展望

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責任編輯：袁瑋婧