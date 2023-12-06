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王毅與卡梅倫通電話 冀英方樹立正確對華認知

國情動向 10:35 2023/12/06

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中共中央政治局委員、外交部長王毅應約與英國外相卡梅倫通電話，他表示，希望英方樹立正確對華認知，把握好中英關係發展的大方向。

王毅指，中英同為聯合國安理會常任理事國，對維護國際和平穩定都負有重要職責。中英關係穩定健康發展不僅符合兩國人民的根本和長遠利益，對促進世界和平繁榮也具有戰略性、全球性意義。中英互為發展機遇。

他強調，中國始終堅定走和平發展道路，對外政策保持連續性穩定性。中方堅持倡導多邊主義，反對單邊霸凌行徑；支持自由貿易，反對保護主義。中國的發展是世界和平力量的增長，是國際社會穩定因素的增強。面對變亂交織的國際形勢和層出不窮的全球性挑戰，中英要保持溝通和對話，加強協調，深化合作，

卡梅倫表示，當今世界任何一國都無法獨自應對全球性挑戰，英中接觸、合作符合雙方利益。英方致力於發展對華關係，願同中方保持交往。英方贊賞中方支持多邊主義，期待中方在國際地區問題上發揮更大作用。

雙方還就烏克蘭危機等熱點問題交換意見。王毅重申中方勸和促談的一貫立場，強調反對任何損害中方正當權益，濫用單邊制裁的行徑。

卡梅倫：應繼續與中國打交道 應對氣候變化等重大挑戰

責任編輯：易燕丹

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