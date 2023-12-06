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台北在加拿大新設辦事處 中使館提出交涉

國情動向 10:40 2023/12/06

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台當局在加拿大魁北克省設立的「駐蒙特婁（Montreal）台北經濟文化辦事處」日前正式揭牌。中國駐加拿大使館表示強烈不滿和堅決反對，已向加拿大提出嚴正交涉。

中國駐加拿大使館發言人表示，加方不顧中方嚴正立場，執意允許台灣當局設立所謂「駐蒙特婁台北經濟文化辦事處」，嚴重違反一個中國原則，向台當局發出錯誤信號。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向加提出嚴正交涉。

發言人說，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，是中國同包括加拿大在內的所有國家交往的政治基礎。全世界已有182個國家在一個中國原則基礎上同中國建立外交關係。這充分表明堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨。

發言人說，台灣當局逆時代潮流而動，意圖通過設立所謂「辦事處」顯示「國際存在」、拓展「國際空間」，這不過是又一場譁眾取寵的政治鬧劇，任何謀求「台獨」分裂的陰謀都不可能得逞。

發言人表示，中方再次敦促加方恪守一個中國原則，立即停止支持「台獨」分裂活動、損害中國核心利益的行徑。如加方執意妄為，中方必將作出有力應對，由此產生的一切後果由加方承擔。

駐蒙特婁台北經濟文化辦事處12月4日起正式揭牌運作，為台灣在加拿大設立的第四個據點，其他三個分別在渥太華、多倫多和溫哥華。台灣的外交部門負責人吳釗燮表示，在蒙特婁新設據點象徵台灣期盼全面深化與加拿大在經貿投資、科學技術、文化、教育、原住民事務及醫療衛生等各領域的合作夥伴關係，期許辦事處成為連結台灣及魁北克人民的橋樑。

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責任編輯：尹航

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