  • 22°C
香港時間 : 20231206日 (週三) 14:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財政部擬增加和調整全國社保基金投資范圍

經濟脈搏 11:24 2023/12/06

分享：

分享：

財政部近日發布關於向社會公開徵求《全國社會保障基金境內投資管理辦法（征求意見稿）》意見的函，明確了社保基金會直接投資的8大范圍，包括銀行存款、同業存單，符合條件的直接股權投資、產業基金、股權投資基金（含創業投資基金）、優先股，經批准的股票指數投資、交易型開放式指數基金。這也意味著今年大行其道的ETF等指數基金經批准可納入社保基金直接投資范圍。

意見稿提出，增加和調整全國社保基金投資范圍，具體包括公司債、非金融企業債務融資工具、養老金產品等。適當增加套期保值工具，具體包括股指期貨、國債期貨、股指期權等。

考慮到全國社保基金規模較大，已形成投資規模效應，為進一步促進全國社保基金保值增值，適度下調管理費率、托管費率上限。根據基金投資和監管實踐，綜合考慮風險收益特征，將全國社保基金投資品種按照存款和利率類、信用固收類、股票類、股權類進行劃分，並將境內和境外投資全口徑納入監管比例。目前，股票類、股權類資產最大投資比例分別可達40%和30%，進一步提高了全國社保基金投資靈活度，有利於持續支持資本市場發展。

A股 | 彭博：中國擬設新的平準基金以撐股市

滬深交易所據報作窗口指導 禁公募基金淨沽出A股

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
宏觀分析 A股 中國市場 可持續發展 貨幣政策 財政政策 經濟數據表現 商品 基金 期權

上一篇文章

發改委再釋信心：中國經濟有較多有利條件和支撐因素

下一篇文章

國有大行據報拋售美元 助穩人民幣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款