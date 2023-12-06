財政部擬增加和調整全國社保基金投資范圍

財政部近日發布關於向社會公開徵求《全國社會保障基金境內投資管理辦法（征求意見稿）》意見的函，明確了社保基金會直接投資的8大范圍，包括銀行存款、同業存單，符合條件的直接股權投資、產業基金、股權投資基金（含創業投資基金）、優先股，經批准的股票指數投資、交易型開放式指數基金。這也意味著今年大行其道的ETF等指數基金經批准可納入社保基金直接投資范圍。

意見稿提出，增加和調整全國社保基金投資范圍，具體包括公司債、非金融企業債務融資工具、養老金產品等。適當增加套期保值工具，具體包括股指期貨、國債期貨、股指期權等。

考慮到全國社保基金規模較大，已形成投資規模效應，為進一步促進全國社保基金保值增值，適度下調管理費率、托管費率上限。根據基金投資和監管實踐，綜合考慮風險收益特征，將全國社保基金投資品種按照存款和利率類、信用固收類、股票類、股權類進行劃分，並將境內和境外投資全口徑納入監管比例。目前，股票類、股權類資產最大投資比例分別可達40%和30%，進一步提高了全國社保基金投資靈活度，有利於持續支持資本市場發展。

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責任編輯：尹航

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