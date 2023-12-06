鄭永年：中國單邊開放是破解美國圍堵政策最好武器

美國政府視中國為「戰略競爭對手」，使用各種手段持續圍堵打壓中國。香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長、廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年認為，當代中國發展是單邊開放的結果，而單邊開放也是破解美國圍堵政策最好的武器。

觀察者網報道，鄭永年在一場研討會上圍繞中國在下階段如何推進更高水平開放發表演講，談及發展和全球化是開放的產物，英美現代化及當代中國發展是單邊開放的結果，以及中國需要更大規模的單邊開放。

鄭永年指，為強調主權性，國際會議、國際條約強調要對等開放。但現實不是這樣，歷史上發達國家的成功都是單邊開放的結果。他說，單邊開放就是你不向我開放，我也向你開放。英國是最先實現單邊開放的，因為它是第一個工業化國家，有條件單邊開放。而美國表面上最強調對等開放，但只有當發達國家要強迫落後國家開放的時候就實現對等開放，「美國從一開始就一直強調單邊開放，根據它自己的需要進行單邊開放。」

鄭永年強調，人才、企業和金融這三大系統是美國最重要的成功標誌，正因為美國單邊開放，吸引了世界上最好的資本、最好的技術、最高端的技術。曾經處於世界巔峰的英國也是這樣。而中國1980年代剛改革開放的時候，沒有資本，鄧小平倡導「請進來」，打開大門讓外面的資本進來，這是單邊開放。90年代中國為加入世界貿易組織（WTO），提出了「接軌」，也是典型的單邊開放。

習近平：持續打造市場化國際化營商環境 擴大制度型開放

進博會 | 李強：開放合作是最明智選擇 將進一步放寬市場准入

他表示，從另一個角度看，太過追求對等開放，有時會陷入誤區，例如CIPA跟香港一樣搞對等，但香港是地方政府，中央政府和地方政府搞什麼對等？再比如說，中國大陸與台灣的經貿協議也要搞對等談判，這就很容易辦錯事，因為對等談判是兩個政府之間的事情，一旦雙方政府談判就是高度政治化。

他再舉中歐投資協定為例，指如果要對等開放，就要歐洲議會同意，這可能需要5年、10年甚至15年。「怎麼辦？我們自己先做起來。最近對幾個國家包括英、法、德、馬來西亞實行免簽只是單邊開放的一個小小的嘗試，我希望我們有更多的領域可以實現單邊開放。」。

鄭永年指，為了和中國戰略競爭，美國在世界上到處拉攏搞同盟圍堵中國。他認為，中國的單邊開放，就是針對美國同盟最好的武器。中國是最大的單一市場，而資本是要到處走，哪裡有機遇就去哪裡，靠意識形態是堵不住的，只要認清這一點就無需害怕。

他又指，現在美國「卡脖子」，中國搞新型的舉國體制，即不能像以前蘇聯那樣搞關起門來自己創新的舉國體制，要搞大門打開得更大、在開放情況下的舉國體制；還要不斷完善制度性開放，即是規則、標準、管理的開放。

歐洲五國與馬來西亞護照入境中國12月起免簽 首日人數增12%

馬來西亞12月起向中國遊客推30天免簽證

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁