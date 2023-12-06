發改委再釋信心：中國經濟有較多有利條件和支撐因素

穆迪下調中國評級展望至負面後，中國多個部門和官媒發聲。國家發改委表示，中國經濟回升向好，仍然具備較多有利條件和支撐因素。

就當前宏觀經濟形勢，發改委表示，今年以來，中國經濟戰勝困難挑戰、頂住下行壓力，經濟恢復呈現波浪式發展、曲折式前進的特徵，經濟運行總體回升向好，今年對全球經濟增長的貢獻將達三分一，仍是全球增長最大引擎。中國經濟韌性強、潛力足、回旋餘地廣，長期向好的基本面沒有變也不會變，有信心、更有能力實現長期穩定發展，並不斷以中國新發展為世界帶來新動力、新機遇。

展望下一步，中國經濟發展仍具備較多有利條件和支撐因素，包括中國特色社會主義制度優勢、擁有超大規模市場的需求優勢、擁有產業體系配套完整的供給優勢、擁有持續深化改革開放帶來的動力優勢、擁有較大的宏觀調控政策空間。

其中，在宏觀調控方面，發改委說，中國宏觀調控體制更加完善，政策儲備工具不斷豐富，在應對國內外風險挑戰中宏觀調控經驗不斷積累，宏觀政策仍有較大空間，將為駕馭各種複雜困難局面打下堅實基礎。

就民營經濟，發改委表示，民營經濟發展總體上呈現出穩中有進、穩中向好的基本態勢，民營企業市場預期與發展信心進一步提升。

穆迪下調中國評級展望至負面 財政部：經濟回升向好態勢不變

責任編輯：尹航

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