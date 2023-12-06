中國足協精簡至13個部門 職業聯賽由聯賽公司運營

中國足協內部架構調整方案據報已獲上級管理部門批准，新一屆足協的職能部門將由原來的18個精簡至13個，中超、中甲、中乙聯賽將統一由職業聯賽公司負責營運。

《北京青年報》報道，新一屆中國足協將按照「13部門＋2公司＋1基地」的模式完成內部架構整合。協會下設的13個職能部門，分管紀檢與監察、媒體公關、國家隊管理、女子足球、裁判等範疇，原場館部、戰略規劃部等部門及「足城辦」將被取消，其原有職能劃撥其它部門。

中國足協旗下的子公司，除保留策劃及管理賽事的「福特寶公司」及「香河國家隊訓練基地」外，在「中足聯籌備組」能否最終掛牌成立暫無定論的情況下，未來中超、中甲、中乙三級職業聯賽的運營，大概率將由全新成立的「職業聯賽公司」操作。這意味著中足聯籌備組有可能改名，並以「公司」性質參與三級職業聯賽的營運。

另外，中國足協與有關方面在溝通的過程中，曾提出成立「中國職業足球聯賽運營公司」或「中國足球職業聯賽聯合公司」。不過「公司」最終如何命名，其職能與權益範圍如何規定，仍有待各方進一步商榷。

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責任編輯：易燕丹

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