意大利正式退出一帶一路 京：反對抹黑破壞製造割裂（第二版）

意大利政府證實，已正式知會中方將會退出一帶一路倡議。在北京，外交部重申中方堅決反對抹黑、破壞共建一帶一路國際合作，反對陣營對抗、製造割裂。

汪文斌又強調，一帶一路倡議提出十年來，成果惠及150多個國家，成為當今世界最受世界歡迎的國際公共產品和最大規模的國際合作平台，得到國際社會的普遍支持和歡迎。

他說，今年10月，第3屆一帶一路國際合作高峰論壇在北京成功舉辦，包括意大利在內的151個國家和41個國際組織的代表參會，形成458項成果，釋放了團結協作開放共贏的積極訊號，體現出共建一帶一路的巨大感召力和全球影響力。

彭博報道早前指，意大利政府正式告知中國，將退出「一帶一路」倡議。報道指，意大利外交部長塔尼亞（Antonio Tajani）周三在羅馬一個活動上指出，該倡議沒有產生預期的效果，已經不再是優先事項。他補充說，未參與該倡議的國家取得了更好的結果。

法新社亦引述意大利一名政府消息人士指，意大利正式退出「一帶一路」計劃。根據最先報道這一消息的意大利《晚郵報》指出，該項決定已於三天前傳達給北京。

意大利於2019年參與「一帶一路」，亦是唯一簽署合作倡議的七國集團國家。協議原定於明年3月22日到期，意大利需年底前決定是否延期。

塔尼亞許諾，意大利政府有意繼續加強與中國之間的雙邊關係。

意大利據報擔心退出「一帶一路」遭中國貿易限制

意大利副總理晤王毅 指戰略夥伴比「一帶一路」重要

意大利防長：加入一帶一路是即興且糟糕的決定

責任編輯：袁瑋婧