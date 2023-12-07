  • 21°C
香港時間 : 20231207日 (週四) 21:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

意大利正式退出一帶一路 京：反對抹黑破壞製造割裂（第二版）

國情動向 17:08 2023/12/07

分享：

分享：

意大利政府證實，已正式知會中方將會退出一帶一路倡議。在北京，外交部重申中方堅決反對抹黑、破壞共建一帶一路國際合作，反對陣營對抗、製造割裂。

汪文斌又強調，一帶一路倡議提出十年來，成果惠及150多個國家，成為當今世界最受世界歡迎的國際公共產品和最大規模的國際合作平台，得到國際社會的普遍支持和歡迎。

他說，今年10月，第3屆一帶一路國際合作高峰論壇在北京成功舉辦，包括意大利在內的151個國家和41個國際組織的代表參會，形成458項成果，釋放了團結協作開放共贏的積極訊號，體現出共建一帶一路的巨大感召力和全球影響力。

彭博報道早前指，意大利政府正式告知中國，將退出「一帶一路」倡議。報道指，意大利外交部長塔尼亞（Antonio Tajani）周三在羅馬一個活動上指出，該倡議沒有產生預期的效果，已經不再是優先事項。他補充說，未參與該倡議的國家取得了更好的結果。

法新社亦引述意大利一名政府消息人士指，意大利正式退出「一帶一路」計劃。根據最先報道這一消息的意大利《晚郵報》指出，該項決定已於三天前傳達給北京。

意大利於2019年參與「一帶一路」，亦是唯一簽署合作倡議的七國集團國家。協議原定於明年3月22日到期，意大利需年底前決定是否延期。

塔尼亞許諾，意大利政府有意繼續加強與中國之間的雙邊關係。

意大利據報擔心退出「一帶一路」遭中國貿易限制

意大利副總理晤王毅 指戰略夥伴比「一帶一路」重要

意大利防長：加入一帶一路是即興且糟糕的決定

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 中國市場 外交 一帶一路 意大利 北京 中國

下一篇文章

上海自貿區新規：金融機構可向境外傳輸日常經營所需數據
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款