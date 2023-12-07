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內地11月美元計出口轉升0.5%勝預期 進口轉跌0.6%

經濟脈搏 11:45 2023/12/07

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內地11月以美元計價，出口按年增0.5%勝預期，並創7個月高位，結束此前連續半年下滑勢頭；進口則由上月增長3%轉為下跌0.6%，遜預期。

海關總署公布，以美元計價，11月進出口5154.7億美元，與去年同期持平。其中，出口2919.3億美元，增長0.5%；進口2235.4億美元，下降0.6%；貿易順差683.9億美元，擴大4%。

前11個月，進出口總值5.41萬億美元，下降5.6%。其中，出口3.08萬億美元，下降5.2%；進口2.33萬億美元，下降6%；貿易順差7481.3億美元，收窄2.7%。

以人民幣計價，11月進出口3.7萬億元（人民幣，下同），增長1.2%。其中，出口2.1萬億元，增長1.7%；進口1.6萬億元，增長0.6%；貿易順差4908.2億元，擴大5.5%。

期內，中國對前三大貿易夥伴東盟、歐盟、美國分別進出口5843.9億元、4416.6億元、4149億元，合計佔中國進出口總值的38.9%；對共建「一帶一路」國家進出口1.72萬億元。中國與拉美、非洲、中亞五國進出口延續良好態勢，分別增長9.3%、8.4%、43%。

首11個月，中國進出口總值37.96萬億元，按年持平。其中，出口21.6萬億元，增長0.3%；進口16.36萬億元，下降0.5%；貿易順差5.24萬億元，擴大2.8%。

前11個月，中國民營企業進出口20.24萬億元，按年增長6.1%，佔中國進出口總值的53.3%，提升3.1個百分點。同期，上海、江蘇、浙江、安徽等長三角區域合計進出口13.87萬億元，按年增長0.6%，其中出口按年增長1%，拉動同期中國出口增長0.4個百分點。

海關總署統計分析司司長呂大良表示，進入四季度，中國外貿發展的積極因素不斷增多，進出口連續2個月同比增長，穩中向好的發展態勢持續鞏固。根據中國海關貿易景氣統計調查，反應出口、進口訂單增加的企業佔比均有提升，實現全年外貿促穩提質目標的基礎更加堅實。

責任編輯：易燕丹

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