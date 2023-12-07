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內地官媒引述專家稱：降準可能性仍存

經濟脈搏 10:52 2023/12/07

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內地官媒《中國證券報》引述專家預計，明年將繼續降準降息，幅度可能與2023年類似。

人民銀行行長潘功勝日前表示，今年以來，人民銀行綜合運用多種政策工具，包括下調存款準備金率，降低政策利率，帶動貸款報價利率（LPR）等市場利率下行等。下一階段，人民銀行將繼續實施穩健的貨幣政策，支持實體經濟發展。

從貨幣操作的情況來看，方正證券固定收益首席分析師張偉認為，近期政府債供給壓力增大，對資金面帶來影響，疊加12月銀行信貸投放或超過往年同期水平等因素的影響，人民銀行降準的可能性仍然存在。

「擴需求、防風險都要求貨幣政策提供較為寬松的流動性環境和適宜穩定的融資利率。」中信建投證券首席經濟學家黃文濤表示，預計2024年將繼續降準降息，幅度可能與2023年類似，即降準50個基點，降息20個基點左右，並帶動存款利率調降。

瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤認為，貨幣政策將繼續發力，保持流動性合理充裕，進一步降低實體經濟融資成本。預計明年人民銀行將再下調MLF利率10個基點至20個基點，降準25個基點，同時綜合運用其他流動性調節工具。

另據稍早前報道，人民銀行調查統計司前司長盛松成表示，明年降準空間大於降息。

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責任編輯：尹航

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