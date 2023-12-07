中歐峰會 | 歐方指不希望脫鉤 堅持一中政策

中國一歐盟領導人會晤今日舉行。國家主席習近平在釣魚台國賓館會見歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。雙方談及中歐關係、經貿合作、一帶一路、台灣問題等。

上午11時許，會見正式開始。

習近平：不能因為制度不同就視彼此為對手

據新華社報道，習近平指出，去年年底以來，中歐關係呈現鞏固發展的良好勢頭，戰略、經貿、綠色、數字領域高層對話取得豐富成果，這符合雙方利益和人民期待。中歐是推動多極化的兩大力量、支持全球化的兩大市場、倡導多樣性的兩大文明，在當前動盪加劇的國際形勢下，中歐關係具有戰略意義和世界影響，關乎世界和平、穩定、繁榮。雙方有責任共同為世界提供更多穩定性，為發展提供更多推動力。

習近平強調，今年是中國同歐盟建立全面戰略伙伴關係20周年。雙方要總結歷史經驗，把握世界大勢，堅持全面戰略伙伴關係正確定位。雙方要夯實政治基礎，堅持以戰略視野看待彼此，發揮好領導人會晤和五大高層對話的引領作用，加強戰略性溝通，以建設性對話增進理解、妥處分歧。雙方要樹立正確認知，增進理解互信，重信守義，一心一意發展關係，不能因為制度不同就視彼此為對手，不能因為出現競爭就減少合作，不能因為存在分歧就進行對抗。中歐經濟具有高度互補性，雙方要多做加法，以更深入、更廣泛合作拉緊中歐利益共同體的紐帶。

歐方指不希望脫鉤 堅持一中政策

他說，中國經濟增長保持穩中向好勢頭。中國正在推進高質量發展和高水平開放，願將歐盟作為經貿合作的關鍵伙伴、科技合作的優先伙伴、產業鏈供應鏈合作的可信伙伴，追求互利共贏，實現共同發展。雙方應該加強市場、資本、技術優勢互補，推進傳統產業升級和新興產業發展，探索合作新模式，打造新的增長點，合力完善產業鏈供應鏈。雙方還要加強人文交流，便利人員往來。

習近平強調，中國式現代化和歐洲一體化是中歐各自著眼未來作出的戰略選擇，中歐應該相互尊重，相互支持，加強發展戰略對接，實現共同發展。中方願繼續推進高質量共建「一帶一路」，包括同歐盟「全球門戶」計劃對接，一道幫助發展中國家加快發展。雙方要在聯合國、二十國集團等多邊框架內加強溝通和協調，堅持多邊主義，反對陣營對抗，推動政治解決國際和地區熱點問題，就人工智能等事關人類未來的重大問題開展對話和合作，為增進全人類福祉、應對全球性挑戰作出貢獻。

新華社引述米歇爾和馮德萊恩表示，歐方高度重視同中國的關係，不希望同中國脫鉤，期待同中國發展長期穩定、可預測、可持續發展的關係，希望通過此次歐中領導人會晤為未來歐中關係發展注入新的動力。

歐方認為中國經濟長期穩定發展符合歐洲利益，希望雙方繼續加強經貿、綠色、數字等領域對話與合作，共同努力維護供應鏈產業鏈穩定安全，並就氣候變化、人工智能等事關人類未來的重大全球性問題加強對話，尋求合作。

歐盟堅持奉行一個中國政策。歐方願同中方本著相互尊重、開放坦誠的態度就分歧問題加強溝通，增進了解。歐中對世界和平穩定負有共同責任、擁有共同利益。歐盟願同中方密切溝通協作，維護多邊主義，維護聯合國憲章宗旨和原則，推動解決烏克蘭、中東等地區熱點問題。

責任編輯：尹航

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