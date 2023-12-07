機構怎麼看中國經濟？一文看懂穆迪、花旗、貝萊德觀點

▲ 發改委強調，中國宏觀經濟持續恢復向好

國際評級機構穆迪將中國的評級展望由「穩定」調整為「負面」，關注中國經濟前景及房地產行業等。之後中國財政部及發改委、外交部發聲強調，中國宏觀經濟持續恢復向好。本文帶你一次看懂中資、外資機構觀點。

花旗：上調中國投資級債券展望

花旗在研究報告中稱，將中國發行人的投資級債券展望從低配上調為市場配置，稱中國的投資級債券有一定價值，且市場此前對穆迪的調整已經部分定價，預計將因更高的利差跑贏美國同類債券。

穆迪下調中國評級展望至負面 財政部：經濟回升向好態勢不變

發改委再釋信心：中國經濟有較多有利條件和支撐因素

中誠信國際：維持評級展望為「穩定」

中資信用評級機構中誠信國際公布，維持中國主權信用等級「AA+g」，評級展望為「穩定」。中誠信國際指出，基於對明年政策調整下地產投資延續跌幅收窄、工業生產保持韌性，以及充足的貨幣政策和財政政策空間的預期，預計2024年中國經濟增速或達5%左右。

德勤：對中國經濟充滿信心

德勤中國首席執行官曾順福表示，當前地緣政治格局下，中國經濟增速未達預期，引發一定程度的擔憂。但該公司對中國經濟增長充滿信心，預計2023年中國GDP將增長5%以上，2024年及以後將持續回升向好。

中國作為世界第二大經濟體，具備強大經濟基礎，即便GDP增速穩定在5%，對全球經濟增長的總體貢獻仍巨大。毫無疑問，全球商業仍將從中國經濟增長中獲益，不僅限於狹義的經濟層面，也受益於中國各行各業不斷湧現的基礎設施、技術和創新。

貝萊德智庫：中國以外新興市場有更好投資機會

貝萊德智庫高級管理人員表示，中國經濟增長趨勢的放緩意味著這個世界第二大經濟體以外的新興市場存在更好的投資機會。

貝萊德智庫是全球最大資產管理公司貝萊德的研究和分析部門，該研究所副所長Alex Brazier在其2024年展望簡報會上表示，中國經濟增長勢頭的減弱引發了更悲觀的看法。在經濟重啟的背景下，今年5%的增長率並不是特別強勁，並指更重要的是此後的趨勢性增長前景。人口結構變化和生產率增長放緩，已將趨勢增長從曾經的10%降至目前的5%，到本十年末，趨勢增長將維持在3%左右。

國家發改委昨日（6日）稱，中國經濟運行總體回升向好，有信心更有能力實現長期穩定發展。中國經濟發展仍具備較多有利條件和支撐因素，擁有超大規模市場的需求優勢、產業體系配套完整的供給優勢、持續深化改革開放帶來的動力優勢，以及較大的宏觀調控政策空間。

人行貨幣政策委員王一鳴：中國經濟正從高速向中速收斂

責任編輯：尹航

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