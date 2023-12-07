新加坡副總理：中國新加坡將實施30天互免簽證

▲ 中國新加坡將實施30天互免簽證

新加坡副總理兼財政部長黃循財表示，在新加坡和中國航班不斷增加的基礎上，雙方將通過30天互免簽證安排，加強兩國人員往來。

據新加坡媒體報道，在今日於天津召開的新中雙邊合作聯合委員會（JCBC）會議上，黃循財透露，在新中航班不斷增加的基礎上，雙方將通過30天互免簽證安排，加強兩國人員往來。

是次會議由黃循財和中國國務院副總理丁薛祥共同主持。

黃循財說，今年的JCBC會議有特殊的意義。首先，這是雙方將雙邊關係提升為全方位高質量的前瞻性伙伴關係後的首場JCBC會議；其次，今年的會議在天津召開，而今年也是中新天津生態城開發15周年；第三，這也是他和丁薛祥首次共同主持JCBC會議。

黃循財說，今年的JCBC在全球經濟面對逆風、地緣政治不確定性上升、全球暖化的背景下召開，兩國在動蕩下攜手並加強合作，變得更加重要。

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丁薛祥表示，今年以來中新各領域合作成果豐碩、亮點紛呈；經貿合作邁上新台階，高質量共建「一帶一路」穩步推進，重點合作項目向縱深發展，雙方也積極拓展數字經濟、綠色發展、科技創新等新領域合作，兩國的人文交流也更加活躍。

新加坡公民享有15天免簽入境中國的政策。此政策在疫情期間曾暫停，中國政府今年7月26日恢復對持普通護照來華經商、旅游觀光、探親訪友和過境的新加坡公民15天免簽入境政策。但持有中國護照者入境新加坡需簽證。

責任編輯：尹航

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