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數據分析 | 內外需均承壓 穩外貿不能只靠供給側政策支持

經濟脈搏 14:45 2023/12/07

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內地11月出口弱復甦，進口意外轉跌，分析人士認為，內外需均面臨較大挑戰，僅聚焦供給側的政策支持難以持久見效，目前亦難判斷出口明年能否成為增長的支撐，中國仍需依賴內需作為經濟的主要驅動力。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指，11月外貿出口強於進口表現。出口改善主要受中國外貿韌性足、國內經濟活動穩步修復，以及去年同期基數明顯回落等因素推動。進口轉跌主要受大宗商品價格超預期回落影響，加上原油、煤炭等商品進口均價按年下滑幅度過大，拖累進口金額表現。

他認為，海外進入傳統消費旺季，國內消費和內需動能逐步增強，加之低基數效應，預計未來幾個月國內外貿進口、出口延續修複改善走勢，出口按年有望保持擴張態勢。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟則認為，出口延續最近幾個月「減價換量」的戰略，外需依然較為疲弱，節日訂單不及預期。進口數據較差，與美元指數走弱、季節性因素等有關。整體而言，數據顯示內外需均有較大挑戰，僅僅聚焦供給側的政策支持難以持久見效。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，出口改善大體符合市場預期，其它亞洲國家出口也有復甦跡象。但出口明年能否成為中國增長的支撐尚不清楚，加上歐美經濟正在降溫，中國明年仍需依賴內需作為經濟的主要驅動力。

華東師範大學中國金融研究院研究員古堯說，出口規模下降態勢接近尾聲或已止穩，進出口規模都已進入均衡區，進口波動更多受大宗商品價格波動影響；未來進出口年增速變化主要受基數效應影響，即走穩是大趨勢。

內地11月美元計出口轉升0.5%勝預期 進口轉跌0.6%

市場疲軟兼聖誕訂單收縮 外貿商全年目標僅完成一半

責任編輯：易燕丹

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