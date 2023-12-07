中俄貿易總額首次突破2000億美元

今年首11個月，中俄兩國貿易總額達2181.76億美元，歷史首次突破2000億美元。

據中國海關數據顯示，2023年1-11月，中俄貿易額為2181.76億美元，按年增長26.7%。其中，中國對俄出口1003.36億美元，增長50.2%；中國自俄進口1178.40億美元，增長11.8%。

統計顯示，11月當月，中俄貿易額為215.08億美元。其中，中國對俄出口102.99億美元，中國自俄進口112.09億美元。

根據路透測算，中國11月對俄羅斯貿易逆差9.1億元美元，首11個月累計逆差175億美元。

2022年，俄中貿易額同比增長29.3%，達到創紀錄的1902.71億美元。俄中領導人此前下達了將兩國貿易額增長一倍的目標，到2024年之前，將其從2018年的1000億提高到2000億美元。

另外，海關數據並顯示，首11月以美元計價對美國出口按年下降13.8%，自美國進口按年下降7%。

據測算，11月對美國貿易逆差298.1億美元，首11月累計逆差3,085億美元。

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責任編輯：袁瑋婧