上海自貿區新規：金融機構可向境外傳輸日常經營所需數據

國務院日前印發《全面對接國際高標準經貿規則推進中國（上海）自由貿易試驗區高水平制度型開放總體方案》，聚焦7個方面，提出80條措施。

一是加快服務貿易擴大開放。推動金融、電信等重點領域高水平開放，提升跨境投融資便利化，支持跨國公司設立資金管理中心，提高電信業務服務質量，引領服務業制度型開放。

具體措施包括鼓勵金融機構和支付服務提供者率先推出電子支付系統國際先進標准，開展數字身份跨境認證與電子識別。在國家數據跨境傳輸安全管理制度框架下，允許金融機構向境外傳輸日常經營所需的數據。涉及金融數據出境的，監管部門可基於國家安全和審慎原則採取監管措施，同時保證重要數據和個人信息安全。

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其他六個方面分別是：

二是提升貨物貿易自由化便利化水平。優化完善進境修理貨物、商用密碼產品、醫療器械、葡萄酒等特定貨物進口管理，試點實施簡化境內檢疫程序、擴大預裁定申請主體等便利化措施，著力構建科學、便利、高效的管理模式。

三是率先實施高標準數字貿易規則。支持上海自貿試驗區率先制定重要數據目錄，探索建立合法安全便利的數據跨境流動機制，加快數字技術賦能，推動電子票據應用，推動數據開放共享，構築數字貿易發展新優勢。

四是加強知識產權保護。加大商標、專利、地理標誌等保護力度，進一步加強行政監管和司法保護，全面提升知識產權保護能力。

五是推進政府採購領域改革。接軌國際通行規則，進一步優化採購程序，完善採購管理，加強採購監督，構建規范透明、科學嚴密的政府採購管理體系。

六是推動相關「邊境後」管理制度改革。深化國有企業改革，加強勞動者權益保護，支持開展綠色低碳領域國際合作，鼓勵環境產品和服務進出口，營造公平、透明、可預期的發展環境。

七是加強風險防控體系建設。完善監管規則，創新監管方法，健全權責明確、公平公正、公開透明、簡約高效的監管體系，推進全流程監管。

責任編輯：尹航

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