中國樓市 | 網傳深圳一樓盤買家只需5%首期 開發商補貼25%

▲ 項目開發商深圳市華富控股有限公司稱信息不實。

網傳深圳龍華區「富基雲瓏府」項目推出「0.5成首付」活動，剩余2.5成首付由開發商贈送，項目開發商深圳市華富控股有限公司昨晚（7日）發布聲明稱，「0.5成首付」活動為不實信息。

入市近一年去化率不到15%

據內媒報道，稍早前，網絡消息顯示，富基雲瓏府項目推出「0.5成首付」活動，剩余2.5成首付由開發商贈送。有樓盤置業顧問表示，項目活動主要有兩種方式：其一是按照房屋備案價計算，首付三成中，購房者首付只需付0.5成，按照123平方米的戶型計算，50萬元（人民幣，下同）即可，但月供壓力較大；第二種方式是總房款按備案價打7.7折，但購房者需付三成首付，首付款在180萬元左右，月供壓力少。若選擇低首付購房需簽訂額外協議。

有深圳當地中介人士表示，之前確實有相關宣傳活動，但已被叫停。其未進一步告知具體原因。

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公開信息顯示，該項目總價約711-1037萬元/套。

深圳當地中介人士表示，該項目周邊城市面貌相對老舊，而且項目就兩棟樓，居住體驗感沒有那麼好，但是項目戶型都是大面積，總價也較高，剛需不一定夠得上，改善型客戶同等價位的可選擇性很多，備案價不打折的情況下該項目並不具備吸引力，而且此次也並非該項目首次傳出降價。

據悉，今年4月時該樓盤還推出過八五折活動。但項目開盤至今去化速度並不如願，入市近一年來，去化率不到15%。

分析料「超低首付」釋放需求的量比較小

廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉稱，在買方市場下，除降價以外，競爭低首付、高贈送等，已是所有開發商「卷」的常規套路，反映的是需求端疲弱，預期差或支付能力不足，但確實有購房需求。這時就通過「超低首付」來吸引購房者。

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李宇嘉認為，「超低首付」會有一些效果，畢竟很多購房者卡在首付上，但見效周期短、釋放需求的量比較小。一方面，此前認房不認貸、退出參考價等大招，其效果也只有1個月左右的時間，「超低首付」的效果就更小了。再加上，「超低首付」的另一面就是高月供，而願意多加槓桿的人群並不多，這是制約需求釋放的主要原因。

責任編輯：尹航

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