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王毅談瀾湄合作六大方向 堅決打擊電詐網賭等跨境犯罪

國情動向 10:51 2023/12/08

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瀾滄江—湄公河合作第八次外長會周四（7日）在北京舉行，外交部長王毅表示，與會各方同意重點推進六大方向工作，包括盡快通過行動方案，打擊電信詐騙和網絡賭博等跨境犯罪。

王毅和緬甸副總理兼外長丹穗，7日在北京共同主持瀾湄合作第八次外長會。柬埔寨副首相宋金達、泰國副總理班比、越南外長裴青山、老撾黨中聯部部長通沙萬出席。

王毅在會後會見記者時表示，瀾湄國家都處於加快發展和邁向現代化的重要節點，各方同意要重點推進六大方向工作，包括推動建設更加緊密的命運共同體，打造更加聯動的經濟發展帶，營造更加安全的發展環境，邁向更加數字化的發展前景，深化更具特色的人文合作，以及倡導更加包容的合作理念。

在安全發展方面，六國將把安全合作作為下階段合作重點，盡快通過「平安瀾湄行動方案」，堅決打擊次區域跨境犯罪，尤其是電詐網賭，鏟除危害民眾安全、干擾各國發展的安全毒瘤；並支持越南辦好第二屆瀾湄水資源合作部長級會議，願共同加強氣象防災減災合作，促進水資源的合理和可持續利用。

王毅表示，本次外長會高效務實、富有成果，未來各國將繼續攜手打造共建「一帶一路」示範區，全球發展倡議先行區、全球安全倡議實驗區和全球文明倡議首善區，讓瀾湄合作的根基更加扎實，步伐更加穩健。

王毅晤泰國外長 籲共同打擊網賭電詐

網傳緬北詐騙頭目孫子就讀北大 還有宣傳牆和錄取通知

責任編輯：易燕丹

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