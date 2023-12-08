  • 22°C
香港時間 : 20231208日 (週五) 16:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美墨邊境立中文告示牌應對中國偷渡客增加？真相是這樣

社會熱點 12:11 2023/12/08

分享：

分享：

網傳美墨邊境近期開始豎立中文告示牌，反映來自中國的偷渡客日漸增加。內媒查證後發現，相關告示牌早於2012年就出現在國外報道中，且類似救援信標還會按地區情況採用不同語言。

網傳消息指，美墨邊境的告示牌近期開始使用中文，配圖是一張英文、西班牙文、中文三種語言並列的告示牌，內容為「如果您需要幫助，按紅色按鈕，幫助的人將抵達這裡，不要離開這裡」。

《澎湃新聞》檢索發現，2012年，事實核查機構POLITIFACT曾對類似指示牌進行報道，稱「在2012年7月17日美國參議院共和黨的辯論中，David Dewhurst表示他在墨西哥邊境看到了英文、西班牙文和中文的邊境巡邏標誌」。

該報道的配圖與網傳圖片幾乎一致，而該圖由當地邊境巡邏隊提供，實際拍攝於Rio Grande Valley（得克薩斯州最南邊的盆地，位於美國-墨西哥邊境）。巡邏隊主管受訪時表示，此類標識張貼在救援信標塔的旁邊，這類塔排列在美墨邊境地區灌木叢裡，安裝有求救按鈕，高度為40-50英尺（約12-15米），從很遠的地方就可以看到，便於生病或瀕死的過境者發現並求助。因此，至少在2012年，美墨邊境地區就已經設立了有中文標語的告示牌。

另外，美國海關和邊境保護局（CBP）官方網站一篇更新於2022年1月4日的文章中，出現了相同的指示牌，是當時的邊境巡邏人員在德克薩斯州南部牧場時拍攝，報道提到含有中文的救援信標，當時仍在投入使用，

紐時：經南美叢林偷渡美國的中國人數量急增

外媒實拍中國大媽游水偷渡美國 胡錫進：不能代表中國人

需要指出的是，美國邊境救援指示牌以英語和西班牙語為主，也會根據地區移民情況附加其他語言。例如，含有中文的標志主要出現於德克薩斯州南部，而美國亞利桑那州指示信標則包括英語、西班牙語以及當地原住民Tohono O´odham使用的土著語言。

近年來，美墨邊境救援信標也隨著偷渡人數上升而增設。今年3月，美國邊境巡邏隊隊長在邊境安全巡邏會上表示，西南邊境地區全年氣溫變化劇烈且不可預測，這意味著在荒涼地區迷失或留守的人面臨溺水、脫水、中暑、受傷或死亡的風險。2022年財年期間，邊境巡邏隊共營救超過22,075人。「這項重要工作仍在繼續，CBP還增加了西南邊境使用的救援信標數量。」

據CBP提供的數據，今年9月份從墨西哥非法入境的被捕人數總計約21.8萬人，比8月份的18萬人增加21%，這一數據接近歷史最高人數（2022年12月的22.2萬人）。這些移民包括南美人、非洲人和亞洲人，其中，委內瑞拉越境人數激增，超越墨西哥成為非法越境被捕人數最多的國家。

美墨邊境被捕中國偷渡客激增 美官員：與走私芬太尼無關

與關島一水之隔 塞班島成中國人偷渡美國新跳板

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美墨邊境被捕中國偷渡客激增 美官員：與走私芬太尼無關
2023/03/16
美墨邊境被捕中國偷渡客激增 美官員：與走私芬太尼無關
外媒實拍中國大媽游水偷渡美國 胡錫進：不能代表中國人
2023/05/15
外媒實拍中國大媽游水偷渡美國 胡錫進：不能代表中國人
紐時：經南美叢林偷渡美國的中國人數量急增
2023/11/27
紐時：經南美叢林偷渡美國的中國人數量急增

你可能感興趣

美墨邊境被捕中國偷渡客激增 美官員：與走私芬太尼無關
16:42 2023/03/16
美墨邊境被捕中國偷渡客激增 美官員：與走私芬太尼無關
外媒實拍中國大媽游水偷渡美國 胡錫進：不能代表中國人
11:34 2023/05/15
外媒實拍中國大媽游水偷渡美國 胡錫進：不能代表中國人
紐時：經南美叢林偷渡美國的中國人數量急增
21:50 2023/11/27
紐時：經南美叢林偷渡美國的中國人數量急增
社會民生 罪案 移民 非法入境 美國 中國

上一篇文章

網信辦徵求意見：重大網絡安全事件需在1小時內報告

下一篇文章

中國足協精簡至13個部門 職業聯賽由聯賽公司運營
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款