美墨邊境立中文告示牌應對中國偷渡客增加？真相是這樣

網傳美墨邊境近期開始豎立中文告示牌，反映來自中國的偷渡客日漸增加。內媒查證後發現，相關告示牌早於2012年就出現在國外報道中，且類似救援信標還會按地區情況採用不同語言。

網傳消息指，美墨邊境的告示牌近期開始使用中文，配圖是一張英文、西班牙文、中文三種語言並列的告示牌，內容為「如果您需要幫助，按紅色按鈕，幫助的人將抵達這裡，不要離開這裡」。

《澎湃新聞》檢索發現，2012年，事實核查機構POLITIFACT曾對類似指示牌進行報道，稱「在2012年7月17日美國參議院共和黨的辯論中，David Dewhurst表示他在墨西哥邊境看到了英文、西班牙文和中文的邊境巡邏標誌」。

該報道的配圖與網傳圖片幾乎一致，而該圖由當地邊境巡邏隊提供，實際拍攝於Rio Grande Valley（得克薩斯州最南邊的盆地，位於美國-墨西哥邊境）。巡邏隊主管受訪時表示，此類標識張貼在救援信標塔的旁邊，這類塔排列在美墨邊境地區灌木叢裡，安裝有求救按鈕，高度為40-50英尺（約12-15米），從很遠的地方就可以看到，便於生病或瀕死的過境者發現並求助。因此，至少在2012年，美墨邊境地區就已經設立了有中文標語的告示牌。

另外，美國海關和邊境保護局（CBP）官方網站一篇更新於2022年1月4日的文章中，出現了相同的指示牌，是當時的邊境巡邏人員在德克薩斯州南部牧場時拍攝，報道提到含有中文的救援信標，當時仍在投入使用，

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需要指出的是，美國邊境救援指示牌以英語和西班牙語為主，也會根據地區移民情況附加其他語言。例如，含有中文的標志主要出現於德克薩斯州南部，而美國亞利桑那州指示信標則包括英語、西班牙語以及當地原住民Tohono O´odham使用的土著語言。

近年來，美墨邊境救援信標也隨著偷渡人數上升而增設。今年3月，美國邊境巡邏隊隊長在邊境安全巡邏會上表示，西南邊境地區全年氣溫變化劇烈且不可預測，這意味著在荒涼地區迷失或留守的人面臨溺水、脫水、中暑、受傷或死亡的風險。2022年財年期間，邊境巡邏隊共營救超過22,075人。「這項重要工作仍在繼續，CBP還增加了西南邊境使用的救援信標數量。」

據CBP提供的數據，今年9月份從墨西哥非法入境的被捕人數總計約21.8萬人，比8月份的18萬人增加21%，這一數據接近歷史最高人數（2022年12月的22.2萬人）。這些移民包括南美人、非洲人和亞洲人，其中，委內瑞拉越境人數激增，超越墨西哥成為非法越境被捕人數最多的國家。

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責任編輯：易燕丹

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