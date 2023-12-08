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阻敏感技術流向中國 美眾院委員會促採取更嚴格措施

國情動向 13:20 2023/12/08

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美國國會眾議院外交委員會促華府立即採取行動，通過嚴加執行現行法規並增訂新規則，阻止美國敏感技術外流至中國。

路透社報道，拜登政府已作出許多努力，阻止可用於加強中國軍事力量的美國尖端技術流外流，但有跡象表明美方技術仍繼續流向北京，眾議院外交委員會要求更嚴格地執行對華出口科技限制。

委員會發表的報告指，美國應拒絕向所有受限的對華出口項目發放許可證，因為若中國取得相關產品，將對美國國家安全構成風險。此外，商務部列名的貿易受限企業（即實體清單），都不應獲准使用雲端服務。

報告又尋求收緊規則適用範圍的漏洞，指當一家公司或實體被列入實體清單的時候，應同時覆蓋整個企業結構，而不是特定的附屬企業。例如中國人工智能（AI）軟件公司商湯科技（SenseTime）曾在2021年告訴投資者，其北京子公司被列入美國實體清單，並不會產生重大不利影響。據報導，商湯科技已經能夠透過其他子公司購買芯片並使用雲端服務。

共和黨籍的眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）在報告中表示，「若美國決心在競爭中勝過中國，那麼負責監督出口管制、僵化的官僚發證機構，就必須擺脫冷戰後的自由貿易思維。」

美國商務部回應報告指，工業和安全局持續評估出口管制措施，將審視報告的建議。

不理芯片禁令 Nvidia稱繼續為中國開發新產品

達里奧：美國限制中國芯片 像二戰前對日本石油禁運

責任編輯：易燕丹

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