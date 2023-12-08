大摩料明年內房仍具挑戰 看好部分藍籌國有房企

摩根士丹利發表展望報告指，雖然內地一、二線城市加大政策支持力度，但偏弱的宏觀經濟和龐大的二手樓供應，繼續對新樓銷售和樓價構成主要拖累，預計內地房地產行業明年仍面臨挑戰，但看好部分藍籌國有房企。

報告指出，越來越多訊號表明，中國政府對財政刺激措施更加開放，以確保項目完工並穩定居民預期。雖然這些措施或未能真正改善發展商的流動性狀況，但有助避免違約情況蔓延至更多優質房企，並穩住買家的看跌預期。

大摩預期，在基數效應下，明年中國樓市將呈上半年低迷、下半年持穩，預計新樓銷量按年跌5%，樓價跌4%，而土地銷售疲軟將導致房屋新開工數量減少10%。此外，民營房企明年流動性改善預料仍有限，債務到期高峰落在3月、4月和8月，龍頭國企將有更多空間通過主導土地拍賣市場，提高市場佔有率。

大摩維持選擇性看好，投資者情緒仍然脆弱，繼續建議持有擁有豐富土地儲備的低風險、防禦性藍籌國有房企，如華潤置地和中國海外發展，並認為優質的混合所有制和民營房企也會有良好的風險回報，如綠城中國和龍湖集團。

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責任編輯：易燕丹

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