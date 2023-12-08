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中央政治局會議 強調明年要擴內需、穩外資、防風險

國情動向 15:51 2023/12/08

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習近平主持召開中央政治局會議

中共中央政治局12月8日召開會議，分析研究2024年經濟工作；聽取中央紀委國家監委工作匯報，研究部署2024年黨風廉政建設和反腐敗工作；審議《中國共產黨紀律處分條例》。中共中央總書記習近平主持會議。

依慣例，每年12月都會舉行中央經濟工作會議，總結過去一年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署明年經濟工作，成為外界關注中國經濟政策的風向標。是次中共中央政治局會議料為中經會的預備會。

明年要著力擴內需 深化重點領域改革

在經濟方面，會議認為，今年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段後經濟恢復發展的一年。以習近平為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民，頂住外部壓力、克服內部困難，著力擴大內需、優化結構、提振信心、防范化解風險，中國經濟回升向好，高質量發展扎實推進，現代化產業體系建設取得重要進展，科技創新實現新突破，改革開放向縱深推進，安全發展基礎鞏固夯實，民生保障有力有效，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。

會議強調，做好明年經濟工作，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，全面深化改革開放，推動高水平科技自立自強，加大宏觀調控力度，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，統籌新型城鎮化和鄉村全面振興，統籌高質量發展和高水平安全，切實增強經濟活力、防范化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，增進民生福祉，保持社會穩定，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。

會議指出，

  • 明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。
  • 積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。
  • 要增強宏觀政策取向一致性，加強經濟宣傳和輿論引導。
  • 要以科技創新引領現代化產業體系建設，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。
  • 要著力擴大國內需求，形成消費和投資相互促進的良性循環。
  • 要深化重點領域改革，為高質量發展持續注入強大動力。
  • 要擴大高水平對外開放，鞏固外貿外資基本盤。
  • 要持續有效防范化解重點領域風險，堅決守住不發生系統性風險的底線。
  • 要堅持不懈抓好「三農」工作，推動城鄉融合、區域協調發展。
  • 要深入推進生態文明建設和綠色低碳發展，加快建設美麗中國。要堅持盡力而為、量力而行，切實保障和改善民生。

會議強調，要堅持和加強黨的全面領導，高質量落實黨中央對經濟工作的重大決策部署。要做好「兩節」期間重要民生商品保供穩價，保障農民工工資按時足額發放，關心困難群眾生產生活，深入落實安全生產責任制，守護好人民群眾生命財產安全和身體健康。

此外，會議還提及，堅定不移推進全面從嚴治黨，持續深化正風肅紀反腐。

責任編輯：尹航

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