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廣州違建爛尾樓出租13年 消防安全堪憂仍住滿人

社會熱點 16:56 2023/12/08

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廣州市天河區的樓盤龍怡苑被認定為違建爛尾樓，但13年來從未停止對外出租，發黑的樓體存在消防安全隱患仍擠滿住戶。

綜合內媒報道，龍怡苑位於天河區公交BRT黃村站北側，被稱為「廣州最大的宅基地違建項目」。屋苑始建於2002年，因所處地塊為村民住宅用地，在2004年被天河區政府認定為違建，項目至今都未完工。

當時的開發商法人因非法轉讓土地使用權罪等獲刑，2009年底出獄後私自對樓房進行裝修出租。出租方為屋苑物業，月租按朝向在1,000至2,000元人民幣不等。若遇到檢查不能居住，會退還租金。

其中住滿租戶的是龍怡苑德興樓A3棟，灰色水泥柱變黑，外牆裂縫叢生。附近的中介表示，A3棟權屬仍屬開發商，為2梯8戶，共128戶。樓宇所在的黃村街道辦工作人員回應指，德興樓整棟都是違建，頂層搭建建築有人居住，目前難以處理。

對於樓宇的消防安全問題，有租戶透露，近期有消防等多個部門前來屋苑檢查，大堂及多個樓層亦擺放大量新購置的消防器材，包括滅火器箱、推車式滅火器等。

六四折仍無人出價 深圳全國最高爛尾樓二度流標

野村估內地爛尾樓2000萬套 全竣工需逾3萬億

責任編輯：易燕丹

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