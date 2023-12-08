一文看懂 今年中央政治局會議內容與去年有何不同

2022年召開的中央政治局會議 2023年召開的中央政治局會議

明年（即2023年）要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強各類政策協調配合，優化疫情防控措施，形成共促高質量發展的合力。 明年（即2024年）要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。

積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，產業政策要發展和安全並舉，科技政策要聚焦自立自強，社會政策要兜牢民生底線。 積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。要以科技創新引領現代化產業體系建設，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。

要著力擴大國內需求，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用。 要著力擴大國內需求，形成消費和投資相互促進的良性循環。

要加快建設現代化產業體系，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。 要深化重點領域改革，為高質量發展持續注入強大動力。

要切實落實「兩個毫不動搖」，增強我國社會主義現代化建設動力和活力。 （新增）要增強宏觀政策取向一致性，加強經濟宣傳和輿論引導。

要推進高水平對外開放，更大力度吸引和利用外資。 要擴大高水平對外開放，鞏固外貿外資基本盤。

要有效防范化解重大經濟金融風險，守住不發生系統性風險的底線。 要持續有效防范化解重點領域風險，堅決守住不發生系統性風險的底線。

（新增）要堅持不懈抓好「三農」工作，推動城鄉融合、區域協調發展。