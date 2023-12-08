一文看懂 今年中央政治局會議內容與去年有何不同

上一篇文章
民航局：中國市場前景廣闊 歡迎波音繼續深耕
下載 App
免費即時新聞
立即掃描，搶先下載
專題:hket 十大電子書
中共總書記習近平今日（8日）召開中央政治局會議，分析研究2024年經濟工作。與2022年12月召開的中央政治局會議相比，今年會議對於經濟工作的表述有何相同及不同？本文帶你一次看懂。
2022年會議中強調「穩中求進」，今年強調「以進促穩」。此外，今年新增「要增強宏觀政策取向一致性，加強經濟宣傳和輿論引導。」
|2022年召開的中央政治局會議
|2023年召開的中央政治局會議
|明年（即2023年）要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強各類政策協調配合，優化疫情防控措施，形成共促高質量發展的合力。
|明年（即2024年）要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。
|積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，產業政策要發展和安全並舉，科技政策要聚焦自立自強，社會政策要兜牢民生底線。
|積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。要以科技創新引領現代化產業體系建設，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。
|要著力擴大國內需求，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用。
|要著力擴大國內需求，形成消費和投資相互促進的良性循環。
|要加快建設現代化產業體系，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。
|要深化重點領域改革，為高質量發展持續注入強大動力。
|要切實落實「兩個毫不動搖」，增強我國社會主義現代化建設動力和活力。
|（新增）要增強宏觀政策取向一致性，加強經濟宣傳和輿論引導。
|要推進高水平對外開放，更大力度吸引和利用外資。
|要擴大高水平對外開放，鞏固外貿外資基本盤。
|要有效防范化解重大經濟金融風險，守住不發生系統性風險的底線。
|要持續有效防范化解重點領域風險，堅決守住不發生系統性風險的底線。
|（新增）要堅持不懈抓好「三農」工作，推動城鄉融合、區域協調發展。
|（新增）要深入推進生態文明建設和綠色低碳發展，加快建設美麗中國。要堅持盡力而為、量力而行，切實保障和改善民生。
責任編輯：尹航